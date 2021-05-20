Gişe Memuru filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Gişe Memuru filminin oyuncu kadrosu...

Pek çok başarılı oyuncunun yer aldığı Gişe Memuru filminin nerede çekildiği ve ne zaman çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Sessiz sakin bir gişe memurunun yaşamını konu alan film, 18 günde tamamlanmıştır. Peki Gişe Memuru filmi nerede ve ne zaman çekildi?
6 Mayıs 2010 tarihinde vizyona giren ve çekimleri 18 günde tamamlanan film, yönetmen Tolga Karaçelik'in ilk filmidir ve Muğal Milas'taki Hasanlar Köyü'nde çekilmiştir.
Filmde Kenan (Serkan Ercan) insanlarla ilgilenmekten daha çok hayal dünyasına dalan ve babası ile aynı evde yaşayan sessiz, sakin bir gişe memurunu canlandırmaktadır. Tavşancık gişeler bölgesinde gişe memurluğu yapmaktadır. Bu hayal olayları, ona en çok araba geçiren şöhretini kazandırmıştır. Kenan'ın, annesinin ölümünün ardından babası ile arası ciddi bir şekilde bozulmuştur. Kenan'ın bu hayatı ise, yeni atanacağı gişelerde oldukça değişecektir.
Serkan Ercan-Kenan
Büşra Pekin-Nevra
Zafer Diper-Kenanın babası Hakkı
Nergis Öztürk-Nurgül
Nadir Sarıbacak-Hüseyin
Ruhi Sarı-Cengiz
Erkan Avcı
Adem Yavuz Özata
Tolga Yeter-Mustafa
Sermet Yeşil-Artun
Mustafa Can Poyraz-Remzi
Nur Fettahoğlu-Kadın
Faruk Karaçay-Erol
Türkü Turan
Tarık Şerbetçioğlu-İşletme Şefi
Enes Mazak-İbrahim
Mustafa Cankılıç-İlhan
İskender Bağcılar-Kemalettin
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