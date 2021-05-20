Gişe Memuru filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Gişe Memuru filminin oyuncu kadrosu...

Pek çok başarılı oyuncunun yer aldığı Gişe Memuru filminin nerede çekildiği ve ne zaman çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Sessiz sakin bir gişe memurunun yaşamını konu alan film, 18 günde tamamlanmıştır. Peki Gişe Memuru filmi nerede ve ne zaman çekildi?

GİŞE MEMURU FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ? GİŞE MEMURU KONUSU NEDİR?

6 Mayıs 2010 tarihinde vizyona giren ve çekimleri 18 günde tamamlanan film, yönetmen Tolga Karaçelik'in ilk filmidir ve Muğal Milas'taki Hasanlar Köyü'nde çekilmiştir.

Filmde Kenan (Serkan Ercan) insanlarla ilgilenmekten daha çok hayal dünyasına dalan ve babası ile aynı evde yaşayan sessiz, sakin bir gişe memurunu canlandırmaktadır. Tavşancık gişeler bölgesinde gişe memurluğu yapmaktadır. Bu hayal olayları, ona en çok araba geçiren şöhretini kazandırmıştır. Kenan'ın, annesinin ölümünün ardından babası ile arası ciddi bir şekilde bozulmuştur. Kenan'ın bu hayatı ise, yeni atanacağı gişelerde oldukça değişecektir.

GİŞE MEMURU FİLMİ OYUNCU KADROSU

Serkan Ercan-Kenan

Büşra Pekin-Nevra

Zafer Diper-Kenanın babası Hakkı

Nergis Öztürk-Nurgül

Nadir Sarıbacak-Hüseyin

Ruhi Sarı-Cengiz

Erkan Avcı

Adem Yavuz Özata

Tolga Yeter-Mustafa

Sermet Yeşil-Artun

Mustafa Can Poyraz-Remzi

Nur Fettahoğlu-Kadın

Faruk Karaçay-Erol

Türkü Turan

Tarık Şerbetçioğlu-İşletme Şefi

Enes Mazak-İbrahim

Mustafa Cankılıç-İlhan

İskender Bağcılar-Kemalettin



