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Gittiği yerde de beklentileri karşılayamadı! Nicolo Zaniolo hiç beklenmeyen bir şey yaptı... İtalya'dan Okan Buruk'a telefon...

Galatasaray'da bekleneni verememesi üzerine kiralık olarak gönderilen Nicolo Zaniolo teknik direktör Okan Buruk'u telefonla arayarak bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Gittiği yerde de beklentileri karşılayamadı! Nicolo Zaniolo hiç beklenmeyen bir şey yaptı... İtalya'dan Okan Buruk'a telefon...
Berker İşleyen
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fiorentina
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Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Atalanta’ya, ikinci yarısında ise Fiorentina’ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

OKAN BURUK'U ARADI

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Fiorentina’nın satın alma opsiyonunu kullanmadığı İtalyan yıldızın, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

ZANİOLO’DAN BİR ŞANS TALEBİ

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Görüşmede Zaniolo’nun net ifadeler kullandığı belirtildi. Genç oyuncu, “Geçmiş tercihlerimde hatalar yaptım. Artık Galatasaray için mücadele etmek istiyorum,” dedi.

2027’ye kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Zaniolo’nun yeni sezonda kadroda yer alıp almayacağı, Okan Buruk’un vereceği karara bağlı olacak.

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Okan Buruk son dakika galatasaray telefon zaniolo
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