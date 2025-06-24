Gittiği yerde de beklentileri karşılayamadı! Nicolo Zaniolo hiç beklenmeyen bir şey yaptı... İtalya'dan Okan Buruk'a telefon...

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Atalanta’ya, ikinci yarısında ise Fiorentina’ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

OKAN BURUK'U ARADI

Fiorentina’nın satın alma opsiyonunu kullanmadığı İtalyan yıldızın, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

ZANİOLO’DAN BİR ŞANS TALEBİ

Görüşmede Zaniolo’nun net ifadeler kullandığı belirtildi. Genç oyuncu, “Geçmiş tercihlerimde hatalar yaptım. Artık Galatasaray için mücadele etmek istiyorum,” dedi.

2027’ye kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Zaniolo’nun yeni sezonda kadroda yer alıp almayacağı, Okan Buruk’un vereceği karara bağlı olacak.