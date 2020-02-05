GittiGidiyor'dan 75 TL'ye varan Worldpuan fırsatı

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, Yapı Kredi iş birliği ile 15 Şubat'a kadar geçerli olacak kampanyada, 75 TL'ye varan Worldpuan kazanma fırsatını kullanıcılara sunuyor.

GittiGidiyor açıklamasına göre, 1-15 Şubat 2020'de düzenlenen kampanya kapsamında, Worldcard sahipleri GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları 500 TL - 999 TL arasındaki peşin ve taksitli alışverişlerde 25 TL Worldpuan, tek seferde bin TL ve üzeri peşin ve taksitli alışverişlerde 50 TL Worldpuan kazanma şansı yakalıyor.

Kampanyaya World Mobil uygulamasından katılanlar, tek seferde yapacakları 500 TL - 999,99 TL arasındaki peşin veya taksitli alışverişlerde 25 TL'ye ek olarak 25 TL Worldpuan kazanıyor.

Kullanıcılar tek seferde yapacakları bin TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerde ise 50 TL'ye ek olarak 25 TL ile toplamda 75 TL Worldpuan kazanma fırsatına sahip oluyor.

