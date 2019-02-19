Giuliano, Al Nassr'ın OTMK Olmaliq'i 4-0 yendiği maçta 2 gol kaydetti

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Giuliano, Asya Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde takımını sırtladı.
Al Nassr'ın OTMK Olmaliq ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başlayan Giuliano, 80 ve 90. dakikalarda kaydettiği gollerle takımının 4-0'lık galibiyetinde başrol oynadı.
Devre arasında Galatasaray'dan Al Nassr'a kiralanan Maico ise 90 dakika sahada kaldı.
Rövanş öncesi büyük bir avantaj elde eden Al Nassr'da Giuliano, 23 maçta 11 gol atıp 6 asist yaptı.
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