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Giuliano, Al Nassr'ın OTMK Olmaliq'i 4-0 yendiği maçta 2 gol kaydetti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.02.2019 20:20 | Son Güncelleme

Al Nassr forması giyen eski Fenerbahçeli Giuliano, gösterdiği performansla takımını sırtlamaya devam ediyor. Brezilyalı yıldız Giuliano, Al Nassr'ın OTMK Olmaliq ile oynadığı maçta 2 gol atarak takımına galibiyeti getirdi.

Giuliano, Al Nassr'ın OTMK Olmaliq'i 4-0 yendiği maçta 2 gol kaydetti

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Giuliano, Asya Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde takımını sırtladı.

Al Nassr'ın OTMK Olmaliq ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başlayan Giuliano, 80 ve 90. dakikalarda kaydettiği gollerle takımının 4-0'lık galibiyetinde başrol oynadı.

Devre arasında Galatasaray'dan Al Nassr'a kiralanan Maico ise 90 dakika sahada kaldı.

Rövanş öncesi büyük bir avantaj elde eden Al Nassr'da Giuliano, 23 maçta 11 gol atıp 6 asist yaptı.

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Giuliano al nassr OTMK Olmaliq maicon

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