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Giuliano, Başakşehir formasını sırtına geçirdi! İşte ilk pozlar...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 06.10.2020 16:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Giuliano, Başakşehir formasını giydi. Son şampiyon Başakşehir böylece transferi resmen açıklamış oldu.

Giuliano, Başakşehir formasını sırtına geçirdi! İşte ilk pozlar...

Türkiye’de 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesine dakikalar kala Medipol Başakşehir, önemli bir transfere imza attı. Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe’ye imza atması beklenen, Suudi Arabistan takımlarından Al-Nasr’da top koşturan 30 yaşındaki Giuliano’yu 3 yıllığına renklerine bağladı.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
cincon da para olsaydı alacaktıda ,eeee para kimdeyse düdükte onda
Alsa ne olacak, gesenin başında ki hoca kötü, gazla bu işler olmaz, bir sürü çöp doldurdu takıma, Arda'yı bile onaylamayanlar olduğu halde takıma aldı, gezip dolaşıyor.. Terim dediğini yaptırıyorsa ve takım oynatmıyorsa artık çekip gidecek..
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