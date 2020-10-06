Giuliano, Başakşehir formasını sırtına geçirdi! İşte ilk pozlar...

Türkiye’de 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesine dakikalar kala Medipol Başakşehir, önemli bir transfere imza attı. Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe’ye imza atması beklenen, Suudi Arabistan takımlarından Al-Nasr’da top koşturan 30 yaşındaki Giuliano’yu 3 yıllığına renklerine bağladı.
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