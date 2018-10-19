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Giuliano: Fenerbahçe beni sattı çünkü, kulübün paraya ihtiyacı vardı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.10.2018 09:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den sezon başında 10.5 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'a transfer olan Giuliano, transfer sürecini ve Suudi Arabistan'da yaşadıklarını anlattı.

Giuliano: Fenerbahçe beni sattı çünkü, kulübün paraya ihtiyacı vardı

Fenerbahçe'den sezon başında 10.5 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'a transfer olan Giuliano, transfer sürecini ve Suudi Arabistan'da yaşadıklarını anlattı.

İşte Giuliano'nun açıklamalarının tamamı:

"Transfer görüşmeleri çok hızlı oldu. Fenerbahçe'ye teklif yapıldı ve kulübün büyük paralara ihtiyacı vardı. Ben de satış potansiyeli yüksek oyunculardan biriydim. Üç günde anlaşma yapıldı"

İYİ BİR TEKLİF YAPILDI

"Al Nasr benim için iyi bir teklif yaptı. İlk kez Orta Doğu'da oynayacaktım. Finansal açıdan da tatmin oldu. Bu şansı yakaladığım için mutluyum."

İLK GELDİĞİMDE ÇOK ZORLANDIM

"Suudi Arabistan'a ilk geldiğimde çok fazla zorlandım. Çok sıcaktı. Yaz aylarında 40 dereceye kadar ulaştı. Bu sıcaklığa alışmak çok zordu. Ama takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Burada mutluyum"

TEKRAR ÜLKEMİ TEMSİL EDEBİLİRİM

"Milli takımda neredeyse her yaş grubunda görev aldım. Bu, benim için büyük bir gurur kaynağı. Milli takımda rekabet çok üst düzeyde. Geniş bir oyuncu havuzu var ancak tekrar ülkemi temsil etmeyi umuyorum" (SPORX)

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Giuliano Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig al nasr Suudi Arabistan

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