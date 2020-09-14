Giuliano kararını verdi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Fenerbahçe ya da Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Giuliano, Al Nassr'da kalacağını belirtirken, kulübüne de dikkat çeken mesajlar yolladı.

Brezilyalı oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu sezon takımdan ayrılacağım yönünde çok şey duydum ancak 1 yıl daha sözleşmem var ve takımda kalmak istiyorum. Kulüp kararımdan çok memnun kalmış olsa da benim vizemi yanlışlıkla iptal etmişler. Bu yüzden tatile gidebilen arkadaşlara iyi eğlenceler diliyorum. Birkaç gün içinde Riyad'da görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

KULÜBÜNDEN ALACAKLARINI TAHSİL EDEMEDİ

Arabistan basınında yer alan haberlere göre Giuliano, Al Nassr'dan alacaklarını henüz alamadı ve sözleşme feshi için yapılan görüşmelerde de sorunlar yaşandı. Arap ekibinin bunun üzerinde ülkeden ayrılmaması için Giuliano'nun vizesini iptal ettirdiği ve oyuncunun da takımda kalmaya karar verdiği belirtildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DEVREDEYDİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 numara bölgesi için çıkan Giuliano savaşında kazanan çıkmadı. Brezilyalı yıldız, kulübüyle sözleşmesinin devam ettiğini belirterek kalmak istediğini açıkça dile getirdi.