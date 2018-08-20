Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Sarı-lacivertli takım, Suudi Arabistan'ın Al Nasr kulübü ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi. 10 milyon euroya biten bu transferin ardından flaş bir gelişme daha yaşandı.

Bu kez hedefte Belhanda var

Galatasaray'da beklenen performansı gösteremeyen Faslı futbolcu için Giuliano'yu transfer eden Al Nasr Kulübü devreye girdi. Yahoo Fransa adına çalışan Manu Lonjon, Al Nasr'ın Belhanda'ya da büyük bir teklif yaptığını ileri sürdü. Belhanda'ya yakın gazeteci, Faslı futbolcunun şimdilik bu teklifi reddettiğini de yazdı. Transferin bitimine sayılı günler kala Belhanda'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu. (MİLLİYET)





