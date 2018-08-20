SPOR

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.08.2018 09:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Giuliano'yu sürpriz bir kararla takımdan gönderme kararı almıştı.

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Sarı-lacivertli takım, Suudi Arabistan'ın Al Nasr kulübü ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi. 10 milyon euroya biten bu transferin ardından flaş bir gelişme daha yaşandı.

Bu kez hedefte Belhanda var

Galatasaray'da beklenen performansı gösteremeyen Faslı futbolcu için Giuliano'yu transfer eden Al Nasr Kulübü devreye girdi. Yahoo Fransa adına çalışan Manu Lonjon, Al Nasr'ın Belhanda'ya da büyük bir teklif yaptığını ileri sürdü. Belhanda'ya yakın gazeteci, Faslı futbolcunun şimdilik bu teklifi reddettiğini de yazdı. Transferin bitimine sayılı günler kala Belhanda'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu. (MİLLİYET)

1345

PARTNERAilece tatil!Ailece tatil!
Mathieu Valbuena Fenerbahçe'den ayrılıyorMathieu Valbuena Fenerbahçe'den ayrılıyor
Fenerbahçe transferi açıkladıFenerbahçe transferi açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Giuliano Spor Toto Süper Lig belhanda

En Çok Okunan Haberler

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama!

Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama!

Son şampiyon tam gaz

Son şampiyon tam gaz

Milli futbolcunun yeni takımı açıklandı

Milli futbolcunun yeni takımı açıklandı

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Mathieu Valbuena Fenerbahçe'den ayrılıyor

Mathieu Valbuena Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe transferi açıkladı

Fenerbahçe transferi açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da

Fenerbahçe'den Ozan Tufan için yeni karar

Fenerbahçe'den Ozan Tufan için yeni karar

Josef: Giuliano ayrılırsa önemli bir eksiklik olur

Josef: Giuliano ayrılırsa önemli bir eksiklik olur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.