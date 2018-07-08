Giuliano: Yeni sistem 4-3-3'e adapte olmalıyız

Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'la Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Giuliano, şöyle konuştu: "İyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. İyi bir sonuç alamadık ama maç içinde iyi olduğumuz anlar vardı. Günden güne daha da gelişeceğiz. Yeni bir hocamız var. Yeni bir felsefemiz var. Ligin başlamasına kadar çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Yeni sistem 4-3-3'e adapte olmalıyız. Ben daha önce bu pozisyonda eski takımlarımda ve milli takımda oynadım. Geçen sene oynadığımdan başka bir pozisyonda oynayacağımı düşünmüyorum. Yeni sisteme adapte olmaya çalışacağız."

Sahaya kaptan olarak çıktığı hatırlatılması üzerine Brezilyalı futbolcu, "Bu çok büyük bir sorumluluk. Teknik direktörümüzün de benim karakterime ve futboluma güvendiğini gösteriyor. Takımımızda çok lider var. Ben de bu oyunculardan biri olabilirim. Hocamız istediği zaman kaptan olabilirim. Çok mutlu oldum." değerlendirmesinde bulundu.