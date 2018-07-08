SPOR

Giuliano: Yeni sistem 4-3-3'e adapte olmalıyız

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.07.2018 09:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano Victor de Paulo, teknik direktör Phillip Cocu'nun sistemini alışmaya çalıştıklarını söyledi.

Giuliano: Yeni sistem 4-3-3'e adapte olmalıyız

Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'la Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Giuliano, şöyle konuştu: "İyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. İyi bir sonuç alamadık ama maç içinde iyi olduğumuz anlar vardı. Günden güne daha da gelişeceğiz. Yeni bir hocamız var. Yeni bir felsefemiz var. Ligin başlamasına kadar çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Yeni sistem 4-3-3'e adapte olmalıyız. Ben daha önce bu pozisyonda eski takımlarımda ve milli takımda oynadım. Geçen sene oynadığımdan başka bir pozisyonda oynayacağımı düşünmüyorum. Yeni sisteme adapte olmaya çalışacağız."

Sahaya kaptan olarak çıktığı hatırlatılması üzerine Brezilyalı futbolcu, "Bu çok büyük bir sorumluluk. Teknik direktörümüzün de benim karakterime ve futboluma güvendiğini gösteriyor. Takımımızda çok lider var. Ben de bu oyunculardan biri olabilirim. Hocamız istediği zaman kaptan olabilirim. Çok mutlu oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi Brezilya'nın çeyrek finalde Belçika'ya elenmesine çok üzüldüğünü aktaran Giuliano, "Geçen sene milli takıma girmek için çok çalıştım. Çağrılmadığım zaman da milli takımı desteklemeye devam ettim. Elendiğimizden dolayı üzüldüm. Belçika iyi bir takım. Neymar, sıra dışı bir yıldız. Sıra dışı yıldızların eleştirilmesi çok normal. Çünkü sırtındaki sorumluluğu taşıması kolay değil. Ben onun dünyanın en iyisi olacağına inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
fenebahçe Spor Toto Süper Lig Phillip Cocu

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