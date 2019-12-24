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Giuseppe Iachini, Fiorentina'nın yeni teknik direktörü oldu

İTALYA HABERLERİ  | 24.12.2019 09:58 | Son Güncelleme

Serie A takımlarından Fiorentina'da, teknik direktörlüğe Giuseppe Iachini getirildi.

Giuseppe Iachini, Fiorentina'nın yeni teknik direktörü oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan Giuseppe Iachini'nin Fiorentina'nın yeni teknik direktörü olduğu duyuruldu.

Giuseppe Iachini, son olarak Udinese, Sassuolo ve Empoli takımlarını çalıştırmıştı.

Fiorentina, Serie A'da 20 Aralık'ta konuk ettiği Roma'ya 4-1 yenildikten sonra, teknik adam Vincenzo Montella'nın görevine son vermişti.

(AA)

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fiorentina Futbol Giuseppe Iachini serie a teknik direktör

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