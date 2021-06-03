Gizem Çetinkaya, Kayseri Gençlerbirliği'nde

Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Gençlerbirliği yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı.
Kadrosuna yapacağı takviyeler ile güçlendirmeyi hedefleyen kırmızı-siyahlı takım son olarak Anadolu Yıldızları forması giyen 2003 doğumlu golcü oyuncu Gizem Çetinkaya'yı renklerine bağladı. Gizem, yeni sezonda kırmızı-siyahlı formayı giyecek.
2019 yılında futbola Anadolu Yıldızları'nda başlayan genç oyuncu Gizem Çetinkaya kısa zamanda büyük bir başarıya imza attı. Çetinkaya, Anadolu Yıldızları forması altında çıktığı 20 maçta 16 gol kaydetti.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
Okuyucu Yorumları 0 yorum