Gizem Elmaağaçlı 3. oldu

Milli Okçu Gizem Elmaağaçlı, 8. Fetih Kupası'nda üçüncülük elde etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sporcusu Gizem Elmaağaçlı, bu yıl 8. si düzenlenen Fetih Kupası'nda Makaralı Yay kategorisinde mücadele etti. Atışlar sonrasında Makaralı Yay Bayan kategorisinde Ayşe Bera Süzer birinci, Yeşim Bostan ikinci olurken Gizem Elmaağaçlı da üçüncü oldu.
(İHA)
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