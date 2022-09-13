Gizem eş anlamlısı nedir? Gizem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin birbiriyle aynı anlamı ifade eden eş anlamlı kelimesine aynı zamanda anlamdaş da denir. Gizem kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olup kimsenin bilmediği şey anlamına gelir. Türkiye Türkçesi "giz" sözcüğüne "+Am" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Dilimizde bilinen ilk yazılı örneği 1900'lü yıllarda "esrar, sır" anlamıyla olmuştur.

Gizem kelimesinin eş anlamı

Gizem kelimesi "giz"den türemiştir. Anlamı "hiç kimse tarafından çözülemeyen bir olay ya da çok az kişinin bildiği sır" ifadesidir. Tam ya da net olmayan, muğlak olan şeyler için de gizem kelimesi kullanılır. Gizem kelimesi yerine kullanılabilen eş anlamlı kelimesi cümle içinde anlam bozulmasına ya da değişikliğe sebep olmaz. Gizem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük:

Sır

Gizemin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gizem cümle içerisinde ne olduğu çözülemeyen, insana kapalı saklı kalan şey anlamlarında kullanılır. Gizemin eş anlamlısı olan sözcük ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

Onun bu sır dolu tavırları hepimizi tedirgin ediyor.

Bu konu hakkında hiç sır vermiyor.

Cinayetin çözülmesi için bazı sırların çözülmesi gerek.



