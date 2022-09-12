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His eş anlamlısı nedir? His kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük yaşantımız içinde kullandığımız his sözcüğü dilimize farklı bir dilden geçmiştir. His kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada "duyma, duyu, duygu" anlamına gelen his kelimesi dilimize de aynı anlamla kullanılır. His kelimesiyle aynı anlama gelen başla kelimeler de türemiştir. Peki, his kelimesinin eş anlamı nedir?

His eş anlamlısı nedir? His kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farklı dillerden dilimize geçen sözcükler bulunmaktadır. Bu sözcükler dilimize öyle yerleşir ki çok sık kullandığımız kelimelere dönüşürler. His kelimesi dilimize Arapçadan yerleşmiştir. Arapçada "ḥiss" olan kelime dilimize "his" olarak geçmiştir. His sözcüğü Arapçada da dilimizle aynı anlamda yani "duygu" anlamında kullanılır. His sözcüğünü tek başına ya da birleşik kelime olarak kullanabiliriz. His kelimesi Türkçede "duygu, sezgi, duyu" gibi anlamlara gelmektedir.

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His kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

His sözcüğü kişilerin ruh hâlerini, olumlu ya da olumsuz duygularını ifade eden bir kelimedir. His kelimesi insanı anlatan bir kelime olduğu için çoğu zaman konuşmalarımızda ve kendimizi anlattığımız yazılarda yer verdiğimiz bir sözcüktür. Olumlu, olumsuz duygu ve düşüncemiz neyse anlatırken bu sözcüğü kullanırız. His kelimesi dilimizde eş anlamlısı olan bir sözcüktür. His kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Duygu
  • Kalp
  • Sezgi

His sözcüğü yerine eş anlamlısı olan bu sözcükleri kullanabiliriz. Anlatımlarımızda herhangi bir bozukluk olmayacaktır. Ancak doğru bir kullanım için mutlaka cümlenin bağlamına göre kelime seçilmelidir.

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Hissin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

His eş anlamlısı bulunan ve sıklıkla cümle içinde kullandığımız bir kelimedir. Ruh hâlimizi, duygularımızı, kendimizi anlatmak istediğimiz cümlelerde his sözcüğüne yer verebiliriz. Bu kelime ile kurduğumuz cümlelere çeşitlilik getirmek adına eş anlamlılarını kullanabiliriz. His kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerle kurabileceğimiz örnek cümleler şöyle olabilir:

  • Geçmişte yaşadıklarıyla ilgili duygularını anlatmıştı, birden gözleri doldu.
  • Ona karşı duygularını anlatmakta zorluk çekiyordu.
  • Arkadaşı hakkında yanılmamıştı, sezgileri çok kuvvetliydi.
  • Sezgilerine çok güveniyordu ama bu güven bazen onu yanıltabiliyordu.
  • İnsanlığı kalp ve fikir cennetine eriştirebilecek tek kuvvet ruhtur.
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