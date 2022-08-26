Çile eş anlamlısı nedir? Çile eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Türkçe, tarih boyunca pek çok dilden etkilenmiştir. Özellikle divan edebiyatı döneminde etkilendiğimiz bir dil olan Farsça, dilimize pek çok kelime katmıştır. O dönemlerde edebiyatta sıkça kullanılan kelime olan çile, bu kelimelere örnektir. Aslen Farsça kökenli olan çile, 1600'lü yıllarda dilimize geçmiştir. Çile kelimesiyle aynı anlama gelen pek çok kelime dilimizde de mevcuttur. Peki, çile kelimesinin eş anlamı nedir?

Çile kelimesinin anlamı nedir?

Çile, Farsçadan Türkçe geçen bir kelimedir. Aslen Farsça "çille" kelimesinden alıntı olan kelime, dilimize "çile" olarak geçmiştir. Türk Dil Kurumuna göre çile kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Zahmet, sıkıntı

Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem.

İpek, yün, pamuk vb. her türlü iplik demeti.

Yay kirişi.

Çile kelimesinin cümle içinde kullanımı için bu örnekleri verebiliriz:

Sınavı kazanabilmek için ne çilelerden geçtik.

Ev temizlemek büyük çile.

Dün çarşıdan çile çile ip aldım.

Benim dünyam çileden başka ne barındırır.

Çile kelimesinin eş anlamlı kelimeleri nelerdir?

Çile kelimesinin Türkçede birden fazla anlamı vardır. Bu yüzden çile kelimesinin eş anlamlı olan sözcükleri kullanırken cümle bağlamına dikkat etmek gerekir. Çilenin eş anlamlısı sözcükler şöyle sıralanabilir:

Eziyet

Meşakkat

Dert

Zahmet

Sıkıntı

Çilenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bizim işimiz çok zahmetli.

Sıkıntı büyük olduğu çok belli.

Mülakat süreci o kadar meşakkatli sürmüştü ki çalışma hevesi kalmadı.

Öğrenci evine çıktığında ev arkadaşları yüzünden çok dert çekmişti.



