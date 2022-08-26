Çile eş anlamlısı nedir? Çile eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Türkçe, tarih boyunca pek çok dilden etkilenmiştir. Özellikle divan edebiyatı döneminde etkilendiğimiz bir dil olan Farsça, dilimize pek çok kelime katmıştır. O dönemlerde edebiyatta sıkça kullanılan kelime olan çile, bu kelimelere örnektir. Aslen Farsça kökenli olan çile, 1600'lü yıllarda dilimize geçmiştir. Çile kelimesiyle aynı anlama gelen pek çok kelime dilimizde de mevcuttur. Peki, çile kelimesinin eş anlamı nedir?
Çile, Farsçadan Türkçe geçen bir kelimedir. Aslen Farsça "çille" kelimesinden alıntı olan kelime, dilimize "çile" olarak geçmiştir. Türk Dil Kurumuna göre çile kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Çile kelimesinin cümle içinde kullanımı için bu örnekleri verebiliriz:
Çile kelimesinin Türkçede birden fazla anlamı vardır. Bu yüzden çile kelimesinin eş anlamlı olan sözcükleri kullanırken cümle bağlamına dikkat etmek gerekir. Çilenin eş anlamlısı sözcükler şöyle sıralanabilir: