MAGAZİN

Gizem Karaca'dan karşı hamle!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2018 13:40 | Son Güncelleme

Ünlülerin de aralarında bulunduğu 34 sanığın yargılandığı davada, oyuncular Çağatay Ulusoy ve Hüseyin Orçun Benli ile birlikte "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan oyuncu Gizem Karaca'nın avukatı, istinafa başvurarak karara itiraz etti

Gizem Karaca'dan karşı hamle!

Gizem Karaca'nın avukatı Faruk Zorba yaptığı yazılı açıklamada, müvekkili Gizem Karaca hakkında İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen karar nedeniyle bazı basın yayın organlarında gerçeğe aykırı haber ve değerlendirmelerin yapıldığını aktardı.

Karaca'nın 25 Aralık 2012 tarihinde gözaltına alındığını ve ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını belirten Zorba, 13 Eylül 2013 tarihinde de "başkalarına uyuşturucu madde verme suçlaması" ile de müvekkili hakkında iddianame düzenlendiğini kaydetti.

Zorba, yargılama sırasında savcılıkça verilen mütalaada, Karaca'nın eyleminin, "uyuşturucu madde kullanmak" olduğuna vurgu yaparak, mahkemenin ise sanığa "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan ceza verdiğini hatırlattı.

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildiGizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

"GENÇLİK HATASI..."

Bu karara, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) nezdinde itiraz ettiklerini anlatan Zorba, şöyle devam etti:

"Bu kararın bozulacağına inancımız tamdır. Cumhuriyet savcılığınca düzenlenen iddianame ve mütalaadan anlaşılacağı üzere müvekkilin uyuşturucu madde ticareti yapmak gibi bir eylemi iddia konusu bile değildir. Yargılamaya konu edilen eylem iki arkadaşıyla birlikte esrar/uyuşturucu maddesi kullanmaktan ibarettir. Kendisinin şahsen temin ettiği maddeyi başka arkadaşıyla paylaştığı ve birlikte kullandığı iddiasına dayanılarak bu karar verilmiştir."

Müvekkilinin uyuşturucu madde satıcılarıyla iletişiminin tespit edilemediğini savunan Zorba, "Beş yıl önce meydana gelen talihsiz bir olay nedeniyle kamuoyu gündemine gelmek müvekkili derinden üzmektedir. Bu süreçte kendisi evlenmiş ve mutlu bir yuva kurmuştur. Henüz 20 yaşındayken yaşadığı ve gençlik hatası olarak değerlendirilmesi gereken bu üzücü olay nedeniyle büyük pişmanlık duymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

KARAR!

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 yıldır devam eden ve ünlü oyuncuların da aralarında bulunduğu 34 sanıklı davayı, 16 Mayıs'ta karara bağlamıştı.
Oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli'ye "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl ikişer ay hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme, şarkıcı Cenk Eren'i de 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırmıştı. Mahkeme heyeti, diğer sanıklara da çeşitli hapis cezaları vermişti.

PARTNERTolgahan'ın zor anları!Tolgahan'ın zor anları!
Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydıHababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı
Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gizem Karaca'dan karşı hamle Gizem Karaca

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Fenerbahçe'de büyük sürpriz

Fenerbahçe'de büyük sürpriz

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz Akkaya: Benim ölüm sizden fazla iş yapar

Deniz Akkaya: Benim ölüm sizden fazla iş yapar

Hülya Avşar'dan samimi itiraf

Hülya Avşar'dan samimi itiraf

Hazar Ergüçlü ve Doğu Demirkol, Murat Cemcir ile dalga geçti!

Hazar Ergüçlü ve Doğu Demirkol, Murat Cemcir ile dalga geçti!

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.