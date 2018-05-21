Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Uyuşturucu davasında 4 yıl 2 ay hapis cezası alan ünlülerin evinden çıkan deliller ve telefon konuşmaları, cezanın en büyük dayanağı oldu.

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi, Çağatay Ulusoy’un evinde 7.9 gram esrar, Ulusoy’un eski menajeri Selin Boronkay’ın İstanbul Beşiktaş’taki evine yapılan baskında 3 gram bonzai, 3 paket esrar içiminde kullanılan sarma kâğıdı, sarma makinesi, 39.4 gram esrar, 2 enjektör, 1 ecstasy hap ele geçirildi.

KARACA: MERAK EDİP KULLANDIM

Merak ettiği için 2-3 kez esrar kullandığını belirten Selin Boronkay, uyuşturucuyu katıldığı davetlerde adını duyup telefonuna ulaştığı Cengiz Esmer’den aldığını söyledi. Evinde ele geçen esrarın kendisine ait olduğunu kabul eden Boronkay, enjektörlerinse kulağı için olduğunu iddia etti.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre; arkadaş ortamında merak ettiği için esrar içtiğini kaydeden oyuncu Gizem Karaca’nın evindense esrar öğütmede kullanılan 2 metal düzenek çıktı. Düzeneği Viyana’da bir mağazadan ‘sarımsak öğütmek için aldığını öne süren Karaca, uyuşturucu madde hazırlanmasında kullanıldığını bilmediğini ve kullanmadığını söyledi.

Çağatay Ulusoy ile kısa süren bir beraberlik yaşadığını dile getiren Karaca, “Çağatay uyuşturucu kullanır. Zaman zaman birlikte kullandık. Ergun Taş da oyuncudur. Evine gittiğimiz zaman Çağatay’a ve bana esrar ikram ederdi. Kimseye uyuşturucu temin etmedim. Kendi kullanımım için esrar almadım” diye konuştu.