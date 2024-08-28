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  4. Gizem Karaca doğanın içindeki evinden pozlarını paylaştı! "Her halin güzel" yorumları

Gizem Karaca doğanın içindeki evinden pozlarını paylaştı! "Her halin güzel" yorumları

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.08.2024 07:58
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Bir süre önce İstanbul'u terk eden ve Ege'ye yerleşen Gizem Karaca doğayla iç içe evinden pozlarıyla adından söz ettirdi. Kısa saçları ve doğal görünümüyle kamera karşısına geçen güzel oyuncuya yorum yağdı.

Gizem Karaca doğanın içindeki evinden pozlarını paylaştı! "Her halin güzel" yorumları

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarla adından söz ettiren Gizem Karaca hem rolleriyle hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Güzel isim 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturdu ve evliliğin ardından İzmir'e yerleşti.

Doğayla iç içe bir villada yaşayan Gizem Karaca hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışsa da sık sık evinden yaptığı paylaşımlarla fanlarından beğeni topluyor.

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Son olarak 'Safir' dizisinde 'Güneş' karakterini canlandıran oyuncu Gizem Karaca kısa saçlarıyla verdiği pozlarla hayranlarının dikkatini çekti.

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KISA SAÇLARINA BEĞENİ YAĞDI

"Beyaz atlet mi yoksa gri atlet mi derken bunlar çıktı ortaya, kombin önerilerinizi alırım, benden bu kadar" diyerek doğal hallerini paylaşan Gizem Karaca'ya yorumlar da gecikmedi.

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Güzel oyuncuya "Kısa saç çok yakışıyor", "Ne giysen olur", "Hep güzelsin", "Bu hallerin mest ediyor" yorumları geldi.

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