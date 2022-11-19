Gizem Karaca Mısır'da mini tulumuyla poz verdi! Dekoltesine bakan bir daha baktı

En son Alparslan Selçuklu dizisinde Evdokya karakterine hayat veren Gizem Karaca, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Mısır tatilinden kareler paylaşan güzel oyuncu, iddialı stiliyle beğeni topladı.

Gizem Karaca'nın paylaşımı; Cemre Baysel, Hazal Subaşı, Alina Boz ve Ebru Şallı gibi isimlerin de beğenisini kazandı.

İzmir'de bir köye taşınan Gizem Karaca, dijital platformda yayınlanacak olan 'Özür Dilerim' filmiyle ekranlara geri dönecek.

Bir dönem Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti.

Gizem Karaca'nın Instagram'da 3 milyon takipçisi mevcut.



