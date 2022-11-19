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Gizem Karaca Mısır'da mini tulumuyla poz verdi! Dekoltesine bakan bir daha baktı

19.11.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa bir süre önce İstanbul'u terk edip köye yerleştiğini duyuran güzel oyuncu Gizem Karaca, bu defa pembe mini tulumuyla ilgi odağı oldu. Sırt dekoltesini sergileyen ünlü oyuncuya takipçileri beğeni yağdırdı.

Gizem Karaca Mısır'da mini tulumuyla poz verdi! Dekoltesine bakan bir daha baktı

En son Alparslan Selçuklu dizisinde Evdokya karakterine hayat veren Gizem Karaca, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Mısır tatilinden kareler paylaşan güzel oyuncu, iddialı stiliyle beğeni topladı.

Gizem Karaca mini şortlu pozlarıyla takipçilerini büyüledi! Dekoltesini böyle sergiledi

Gizem Karaca'nın paylaşımı; Cemre Baysel, Hazal Subaşı, Alina Boz ve Ebru Şallı gibi isimlerin de beğenisini kazandı.

Gizem Karaca mini şortlu pozlarıyla takipçilerini büyüledi! Dekoltesini böyle sergiledi

İzmir'de bir köye taşınan Gizem Karaca, dijital platformda yayınlanacak olan 'Özür Dilerim' filmiyle ekranlara geri dönecek.

Gizem Karaca Mısır'da mini tulumuyla poz verdi! Dekoltesine bakan bir daha baktı

Bir dönem Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti.

Gizem Karaca Mısır'da mini tulumuyla poz verdi! Dekoltesine bakan bir daha baktı

Gizem Karaca'nın Instagram'da 3 milyon takipçisi mevcut.

Gizem Karaca Mısır'da mini tulumuyla poz verdi! Dekoltesine bakan bir daha baktı

Gizem Karaca Mısır'da mini tulumuyla poz verdi! Dekoltesine bakan bir daha baktı

Gizem Karaca Mısır'da mini tulumuyla poz verdi! Dekoltesine bakan bir daha baktı


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