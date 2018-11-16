MAGAZİN

Gizem Karaca otelden kovuldu mu? Yanıt verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.11.2018 09:40 | Son Güncelleme

Gizem Karaca'nın başrolünü Ümit Kantarcılar’la paylaştığı ‘Bizim Semtin Çocukları’ filmi için Fethiye’de konakladığı otelde olay çıkardığı iddia edilmişti! Karaca bu iddialara yanıt verdi

Gizem Karaca otelden kovuldu mu? Yanıt verdi

Geçtiğimiz günlerde film çekimi için gittiği otelden kovulduğu iddia edilen Gizem Karaca o iddialara yanıt verdi.

Gizem Karaca’nın film için konakladığı Fethiye’deki otelde alkolün dozunu kaçırınca olay çıkardığı iddia edilmişti. Oyuncu, müşterileri rahatsız ettiği için otelden gönderildiği iddiasını yalanladı.

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İşte Karaca'nın açıklaması: Fethiye’deki beni en güzel şekilde ağırlayan otele ve ekibine teşekkür ediyorum. Bugün çikan haberler asılsızdır. Beni son derece üzen bu haberle ilgili hukuksal yollara başvuracağımı basın mensuplarına bildirmek isterim...

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Gizem Karaca Gizem Karaca tatil Bizim Semtin Çocukları

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