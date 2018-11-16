Gizem Karaca otelden kovuldu mu? Yanıt verdi

Geçtiğimiz günlerde film çekimi için gittiği otelden kovulduğu iddia edilen Gizem Karaca o iddialara yanıt verdi.

Gizem Karaca’nın film için konakladığı Fethiye’deki otelde alkolün dozunu kaçırınca olay çıkardığı iddia edilmişti. Oyuncu, müşterileri rahatsız ettiği için otelden gönderildiği iddiasını yalanladı.

İşte Karaca'nın açıklaması: Fethiye’deki beni en güzel şekilde ağırlayan otele ve ekibine teşekkür ediyorum. Bugün çikan haberler asılsızdır. Beni son derece üzen bu haberle ilgili hukuksal yollara başvuracağımı basın mensuplarına bildirmek isterim...

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