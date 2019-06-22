Gizem Karaca yeniden yardım istedi! 'Aynı şeyi bir daha kaldıramam'

Oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz haftalarda kedisi Kaju için sosyal medyadan paylaşımlar yaparak yardım istemişti. Kedisi Kaju'nun kaybolduğunu bildiren Karaca, bulunması için çareyi sosyal medyada aramıştı. Karaca, bu sefer köpeği Kito için yardım istedi.

Köpeğinin bulunması için takipçilerinden yardım isteyen güzel oyuncu, "Golden Retriever cinsi oğlumuz Kito kayıp. 21.06.2019 tarihinde sabah evden kaçmış. Çok uysal, hiç saldırgan değil. Çağırsanız hemen gelir. Üstünde mavi tasması var. Görürseniz lütfen bize ulaşın. Arka arkaya başıma gelen şanssızlık, gerçekten inanamıyorum.

Bu sabah eve tadilat için gelen kişiler bahçe kapısını açık bırakmış o da kaçmış. Kaju'dan sonra Kito'ya bir şey olmasını kaldıramam. Lütfen paylaşın, yayın. Sahil evleri civarlarında gören duyan varsa bana mesaj atın lütfen..." notuyla çaresizce takipçilerine seslendi.



