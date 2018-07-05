Gizem Özdilli, Fenerbahçe camiasından özür diledi!

Magazin gündemine bomba gibi düşen olay sonrası Gizem Özdilli Fenerbahçe'den özür diledi.

Milli futbolcu Şener Özbayraklı'nın kendisine attığı mesajı sosyal medyadan paylaşan Gizem Özdilli, sonrasında yaptığı açıklamada Şener'in kendisiyle görüştüğünü söyledi ve Fenerbahçe camiasından özür diledi.

Gizem Özdilli yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar Şener bey mesajın kendisinden gelmediğini söyledi ve özrünü iletti. Ben de Fenerbahçe camiasını ve kendisini üzdüysem özür dilerim. Sevgiler."





