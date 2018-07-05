Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Manken Gizem Özdilli, kendisine Instagram'da 'Merhaba nasılsın?' diye mesaj atan Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'yı ifşa etti:

"40 yıllık arkadaşımmış gibi ne oluyor?"

'ERKEKLERİ KIZ KARDEŞİM OLARAK GÖRÜYORUM'

Öte yandan nisan ayında verdiği bir röportajda, Gizem Özdilli şu açıklamaları ile gündeme gelmişti:

"Artık erkeklere güvenmiyorum ve onları kız kardeşim gibi görüyorum. Aldattıklarında ikinci kadının numarasını 444’lü hat olarak şirket numarası gibi kaydedenler var."

