2027 yılbaşı gecesi sahne alacak şarkıcıların ücretleri gündem oldu. Gülşen, Hande Yener, Edis gibi isimlerin 20 milyon alacağı söylenirken Hadise'nin 22 milyon, Ebru Gündeş, Mahsun Kırmızıgül ve Kenan Doğulu'nun ise 25 milyon TL alacağı iddia edildi.

Listelerde İrem Derici de vardı. Derici için iddia edilen tutar ise 3 milyon TL oldu. İrem Derici, gündeme gelen yılbaşı ücretleri için "Arkadaşlar yeminle öyle paralar yok" dedi.

YILBAŞI ÜCRETLERİ DOĞRU MU?

Derici açıklamasının devamında "Bak hayatım, o yılbaşı listesi doğruysa ben çıkmayayım artık sahneye. O 30 milyon, o 40 milyon alıyor. Ama her sene bu haberler yapılıyor biliyorsunuz yani. Her sene herkesin beklediği haberler" dedi.



Şarkıcı "Arkadaşlar yeminle öyle paralar yok. O sadece böyle biraz insanlar sinir olsun diye yapılan şeyler. Öyle paralar yok, bana güvenin. Bir Seda ablanıza, bir de bana güvenin" ifadelerini kullandı.