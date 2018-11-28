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Gizemli deniz canlısı görenleri şoke etti!

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 28.11.2018 16:43 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'nın Canterbury sahiline vuran bir iskelet bölge sakinleri arasında kısa süreli şaşkınlık ve panik yarattı.

Gizemli deniz canlısı görenleri şoke etti!

Görenler, ilginç canlının önce dünya dışı bir varlık olduğunu öne sürdü.

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Bir deniz kabuğunu andıran canlının iki kolu ve kuyruğu var. Öte yandan kanat benzeri iki uzantısı olan canlının dişleri de bulunuyor.

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Canlıyı bulanlar önce onu bir hayvan tahnitçisine göstermek istedi. Facebook üzerinden fotoğrafları yayımlanan canlının henüz ne olduğu netlik kazanmış değil.

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Çoğu kişi bu gizemli canlının bir çeşit vatoz olduğu kanısında, ancak bir grup bu iskeletin bir uzaylıya ait olduğu konusunda ısrarcı.

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Anahtar Kelimeler:
gizemli deniz canlısı Yeni Zelanda tahnit

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