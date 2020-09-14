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"Gizemli Mağara" sunduğu görsel şölen için profesyonel mağaracıları bekliyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 14.09.2020 11:09 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Türkiye'deki 60 mağarada jeolojik ve ekolojik özelliklerinin tespiti için yürütülen çalışmaya dahil edilen Kastamonu'daki Gizemli Mağara'da Mağara Araştırma Derneği üyeleri ile akademisyenlerden oluşan ekip çalışma yaptı - Ekipte yer alan jeolog Burak Gezer: - "Mağaraya gelmek isteyenlerin eğitim almış olmaları gerekiyor. Burada ayağınızı bile burksanız kurtulmanız günler, saatler alabilir" - Mağara Araştırma Derneği üyesi Ertuğrul Kulaksızoğlu: - "Mağaracılık açısından burası oldukça keyifli bir mağara. Özellikle mağaracılığa yeni başlayan arkadaşlar için derin bir mağara olmaması nedeniyle çok güzel bir başlangıç, ilk adım olacaktır"

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bulunan Gizemli Mağara, sarkıt ve dikitlerle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

İlçeye 19 kilometre uzaklıkta Alçılar köyünün ormanlık alanı içinde yer alan mağaraya ulaşmak için köyden yaklaşık 2 saat yürüyüş yapmak gerekiyor.

Girişin hemen ardından kayaların altından sürünerek geçilen mağara, ziyaretçilerini devasa sarkıt ve dikitlerle karşılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Türkiye'deki 60 mağarada jeolojik ve ekolojik özelliklerinin tespiti için yürütülen çalışmaya dahil edilen mağarada, Mağara Araştırma Derneği üyeleri ile akademisyenlerden oluşan ekip çalışma yaptı.

Ekipte yer alan jeolog Burak Gezer, AA muhabirine, mağaranın su aşındırmasıyla oluştuğunu söyledi.

Mağaranın ilk girişinden sonra dar bir geçitten geçilmesi gerektiğini anlatan Gezer, "Buradan geçince mağaranın içindeki oluşumlar başlıyor. Mağara oluşumunu tamamlamış ve bozulma evresine geçmiş. Onun için sütunların rengi oldukça karanlık, siyah renge bürünmüş. Oluşum olarak çok zengin bir mağara. Yaklaşık 250-300 metre uzunluğunda." diye konuştu.

- "Mağaraya gelmek isteyenlerin eğitim almış olmaları gerekiyor"

Mağaranın içinde gaz ölçümleri aldığını anlatan Gezer, "Jeolojik anlamda oluşmaları inceliyoruz. Mağaraya gelmek isteyenlerin eğitim almış olmaları gerekiyor. Burada ayağınızı bile burksanız kurtulmanız günler, saatler alabilir. Tam donanımlı kişisel korunma ekipmanlarınızı alarak ve diğer önlemlerinizi alarak mağaraya girmek gerekiyor. O yüzden bilinçsizce mağaraya girilmemesini tavsiye ediyorum. " dedi.

Mağara Araştırma Derneği üyesi Ertuğrul Kulaksızoğlu da Kastamonu'nun mağara zengini bir il olduğunu söyledi.

- "Bunlar dünyanın bize bıraktığı miras"

Gizemli Mağara'nın oluşum açısından çok zengin olduğunun altını çizen Kulaksızoğlu şunları kaydetti:

"Fotoğraflarken çok keyifli. Girişi ne kadar dar olsa da mağara yüksek tavana sahip. Yüksek tavanla birlikte oluşan sarkıtları sütunları oldukça ihtişamlı. Her ne kadar fosil olsa da rengi koyulaşmış olsa da çok güzel görüntü veriyor. Mağaralar yüzyıllarca, bin yıllarca sürelerde oluşan doğal güzellikler. Bu doğal güzellikleri halkın bu çerçevede düşünerek koruması gerekiyor.

Bunlar dünyanın bize bıraktığı miras. Bizim bu mirası zarar vermeden ziyaret etmemiz korumamız gerekiyor. Bu hassasiyeti toplumuzun sergilediğini ve sergileyeceğini düşünüyorum. Mağaracılık açısından burası oldukça keyifli bir mağara. Özellikle mağaracılığa yeni başlayan arkadaşlar için derin bir mağara olmaması nedeniyle çok güzel bir başlangıç, ilk adım olacaktır. "

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