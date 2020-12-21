Gizli olduğunu düşünüyordu! Kylie Jenner'a şok protesto

Yılın en çok kazanan ünlüsü Kylie Jenner yılbaşı alışverişi için kendisine özel açılan Balenciaga mağazasında alışverişe çıktı.



Gizlilik içinde hareket ettiğini sanıyordu. Alışverişi bitince karşısında bir grup eylemciyi buldu.

Balenciaga, tasarımlarında gerçek hayvan derilerini kullanıyor. Bu durumu bilen hayvanseverler Jenner'in önüne atladı.



Grup, gerçek kürk kullanan Kylie'yi protesto için toplanmıştı. Neye uğradığını şaşıran Jenner protestoyu şaşkınlık içinde izledi.

Jenner'a sosyal medyadan da tepki yağıyor.



