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  4. GKV’den 4 Ekim hayvanları ve canlıları koruma günü mesajı

GKV’den 4 Ekim hayvanları ve canlıları koruma günü mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.10.2020 11:05 | Son Güncelleme

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri 4 Ekim Hayvanları ve Canlıları Koruma günü etkinliklerini pandemi süreci nedeniyle bu yıl evlerinde kutlayarak evcil hayvanlarıyla çektirdikleri fotoğraflarını ve yaptıkları resimleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Çan dostlarımıza sahip çıkalım" çağrısında bulundular.Her yıl çeşitli etkinliklerle kutladıkları 4 Ekim Hayvanları ve Canlıları Koruma günü pandemi nedeniyle evlerinde kutlayarak sosyal medya hesaplarından duyuran Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri hayvanların insanlar için en iyi dost olduğunu ifade ederek sokak hayvanlarına gerekli yardımın yapılması çağrısında bulundular.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri 4 Ekim Hayvanları ve Canlıları Koruma günü etkinliklerini pandemi süreci nedeniyle bu yıl evlerinde kutlayarak evcil hayvanlarıyla çektirdikleri fotoğraflarını ve yaptıkları resimleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Çan dostlarımıza sahip çıkalım" çağrısında bulundular.
Her yıl çeşitli etkinliklerle kutladıkları 4 Ekim Hayvanları ve Canlıları Koruma günü pandemi nedeniyle evlerinde kutlayarak sosyal medya hesaplarından duyuran Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri hayvanların insanlar için en iyi dost olduğunu ifade ederek sokak hayvanlarına gerekli yardımın yapılması çağrısında bulundular. GKV Özel İlkokulu öğrencileri evlerinde bakımlarını üstlendikleri çeşitli hayvanlarla çektirdikleri fotoğrafları paylaşarak “Pandemi sürecinde hepimiz evlerimizden çıkmadık. Bu süreçte en yakın dostlarımız kedilerimiz, köpeklerimiz, kuşlarımız ve diğer evcil hayvanlarımız oldu. Onlarla moral bulduk, onlarla stres attık. Hayvanları korumak hepimizin ortak görevi olmalı. Bizler sadece evlerimizde bakımını üstlendiğimiz hayvanlarımıza değil, çeşitli hayvan derneklerine de zaman zaman mama yardımı yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli etkinliklerle kutladığımız bu güzel günü bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle bireysel olarak kutluyoruz” dediler. GKV Özel Okullarının çeşitli kademelerinde eğitim öğretim gören diğer öğrencilerde bir birinden farklı etkinliklerle kutlamalara katılmayı ihmal etmedi.

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Gaziantep Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:02
Sabah
06:22
Öğle
12:24
İkindi
15:42
Akşam
18:17
Yatsı
19:31

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Demir Eczanesi
Sehitkamil
Emek Ensar Eczanesi
Sehitkamil
Eyüp Sultan Eczanesi
Sehitkamil
Kılıç Eczanesi
Sehitkamil
Nisa Koçak Eczanesi
Sehitkamil
Nur Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Eczanesi
Sahinbey
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