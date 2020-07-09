Glee'nin başarılı oyuncusu Naya Marie Rivera botla açıldı kayboldu

Glee'deki Santana Lopez rolüyle tanınan Naya Marie Rivera hakkında flaş iddia! Başarılı oyuncu Naya Marie Rivera çarşamba günü gittiği gölde kayboldu.

Glee’nin yıldızlarından Naya Rivera 4 yaşındaki oğluyla birlikte çıktığı bot gezintisinin ardından geri dönmedi.

Ventura County Şerif'in bürosu çarşamba günü geç saatlerde Naya Rivera'nın kayıp olarak bildirildiğini ve arama kurtarma operasyonunun devam ettiğini söyledi.

Ünlü oyuncunun oğlu botta uyur halde bulundu, Rivera bulunamadı. Şerif 33 yaşındaki aktris/şarkıcının öldüğünü tahmin ediyor.

33 yaşındaki Rivera ve dört yaşındaki oğlunun öğleden sonra bir tekne kiraladığını ve gölde boğulmuş olabileceklerinin düşünüldüğü belirtildi. ABD medyası, çocuğun olaydan yaklaşık üç saat sonra başka bir kayıkçı tarafından teknede yalnız bulunduğu ve durumunun iyi olduğunu ifade etti. Çocuğun yetkililere kendisinin ve annesinin yüzdüğünü ancak annesinin asla tekneye geri dönmediğini söylediği açıklandı.



