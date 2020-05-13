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Glenn Hoag: Liglerin sona erdirilmesi yerinde bir karar

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.05.2020 10:58 | Son Güncelleme

Arkas Antrenörü Glenn Hoag, liglerin sona erdirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Voleybol federasyonumuzun play-off maçlarını oynatmadan ligleri sona erdirmesinin çok yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.

Glenn Hoag: Liglerin sona erdirilmesi yerinde bir karar

Arkas Spor, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ligleri korona virüsünün etkileri nedeniyle sonlandırma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Şampiyonun belirlenmediği sezonu ikinci sırada tamamlayan Arkas, Türkiye'yi gelecek sezon CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı elde etti.

Dünyayı etkisi altına alan virüsünün ilk görüldüğü günden bu yana 'Hiçbir kupa insan hayatından değerli değildir' prensibini benimseyen Arkas yönetimi, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun almış olduğu kararı saygı ve memnuniyetle karşıladı. Taraftarlara sezon boyunca yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Arkas, "Sporcularımıza, teknik ekibimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza sezon boyunca göstermiş oldukları performans ve özverili çalışmalarından ötürü tebriklerimizi iletiyoruz. Ve siz takımımızı sahada yalnız bırakmayan tüm voleybolseverlere de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şunu önemle belirtmek isteriz ki; hiçbir kupa hiçbir sporcunun, teknik heyetin, kulüp ve salon çalışanlarının hayatından daha değerli değildir. Sağlıklı, güzel günlerde, dolu tribünler önünde nice başarılarda buluşmak dileğiyle" açıklamasında bulundu.

GLENN HOAG: YERİNDE BİR KARAR OLDU

Arkas Spor voleybol takımlarının başında 10 yılı geride bırakan Antrenör Glenn Hoag, liglerin sona erdirilmesiyle ilgili olarak, "Voleybol federasyonumuzun play-off maçlarını oynatmadan ligleri sona erdirmesinin çok yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Arkas Spor ailesi her zaman oyuncularımızın ve personelimizin sağlığına ve refahına dikkat etmiştir. Bu bir spor kulübü için çok değerli bir prensiptir ve ben de teknik heyetin bir üyesi olarak aynı değerleri taşıyorum. Voleybol faaliyetlerimize devam etmeyerek, tüm sporcular, çalışanlar ve aileleri olarak bu salgına son verme çabalarının bir parçası olacağımız ve bu sürece katkıda bulunacağımız için mutluyum" diye konuştu.

(İHA)

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