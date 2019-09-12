Gloria Cup'ta ilk maçlar oynandı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TEKSÜT Bandırma, Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta ve TOFAŞ'ın yanı sıra EuroLeague'in son şampiyonu CSKA Moskova ve Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ın yer aldığı turnuvanın ilk gününde TOFAŞ, TEKSÜT Bandırma'ya 108-86 mağlup olurken, Anadolu Efes ise Zalgiris Kaunas'ı 100-98'lik skorla geçti.
Yarın saat 17.30'da TOFAŞ, CSKA Moskova ile; saat 20.00'de ise Galatasaray Doğa Sigorta, Zalgiris Kaunas ile kozlarını paylaşacak.
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