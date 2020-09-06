Gloria Cup’ta şampiyon Anadolu Efes

Basketbolun devlerinin yarıştığı Gloria Cup’ın son gününde Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaştı. Galatasaray Doğa Sigorta rakibini 91-82 yenerek turnuvayı ikinci tamamladı. Bahçeşehir Koleji ise üçüncü oldu.
Günün son maçında ise Anadolu Efes ile Dnipro karşı karşıya geldi. Anadolu Efes üstün oynadığı maçta rakibini 99-61 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Şampiyon Anadolu Efes turnuvada 3 galibiyet alırken, ikinci olan Galatasaray Doğa Sigorta ise 2 galibiyle turnuvayı tamamladı.
Turnuva sonunda dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Covid-19 tedbirleri kapsamında dereceye giren takımların plaketleri takım kaptanlarına verildi.
Turnuva kapsamında 2'nci etap organizasyon 8-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Bu turnuvaya TOFAŞ, Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Kızılyıldız ve Dnipro katılacak. 2'nci etap turnuva Dnipro - TOFAŞ karşılaşmasıyla başlayacak.
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