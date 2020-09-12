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Gloria Cup Uluslararası Basketbol Turnuvası

ANTALYA HABERLERİ  | 12.09.2020 17:14 | Son Güncelleme

Anadolu Efes: 84 - TOFAŞ: 78 - Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom'un, bazı oyuncularda tespit edilen koronavirüs nedeniyle çekildiği turnuvada yarın planlanan Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı iptal edildi - Bu karar üzerine sonlandırılan organizasyonda, oynadığı 6 mücadeleyi de kazanma başarısını gösteren Anadolu Efes, birinci tamamladığı turnuvada şampiyonluk kupasını aldı

Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Boris Ryzhyk (Ukrayna), Hüseyin Çelik (Türkiye), Uros Nikolic (Sırbistan)

Anadolu Efes: Singleton 10, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay 8, Tarık Sezgin, Tolga Geçim 8, Erten Gazi 8, Sertaç Şanlı 9, Moerman 9, Buğrahan Tuncer 13, Pleiss 8, Anderson 9

TOFAŞ: Omot 7, Berke Büyüktuncel 2, Christon 8, Batın Tuna 12, White 17, Bora Satır 3, Simmons 10, Kilpatrick 9, Muhsin Yaşar 10

1. Periyot: 23-14

Devre: 49-40

3. Periyot: 65-59

Gloria Cup Uluslararası Basketbol Turnuvası'nın son maçında TOFAŞ'ı 84-78 yenen Anadolu Efes, oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanarak organizasyonu şampiyon tamamladı.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda Anadolu Efes ile TOFAŞ takımları bir kez daha karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, rakibini 84-78 mağlup etti.

Yarın tamamlanması planlanan turnuvada, Anadolu Efes-Kızılyıldız maçının iptal edildiği duyuruldu.

Bu kararla sonlanan turnuvada Anadolu Efes, ikinci hazırlık organizasyonunu da şampiyon olarak tamamladı.

Anadolu Efes takımına şampiyonluk kupası düzenlenen törenle verildi.

Turnuvada daha önce karşılaştığı Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-64, Bahçeşehir Koleji'ni 81-77, Ukrayna temsilcisi Dnipro'yu 99-61 yenen ve 2-6 Eylül'deki ilk organizasyonu şampiyon tamamlayan
Anadolu Efes, 8 Eylül'de başlayan ikinci hazırlık organizasyonunda da Galatasaray Doğa Sigorta'yı 87-82, TOFAŞ'ı 95-56 yenmişti.

Öte yandan, Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom erkek basketbol takımları, bazı oyuncularda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesi nedeniyle aldıkları ortak kararla 11 Eylül'de turnuvadan çekilmişti.

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