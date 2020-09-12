Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Boris Ryzhyk (Ukrayna), Hüseyin Çelik (Türkiye), Uros Nikolic (Sırbistan)

Anadolu Efes: Singleton 10, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay 8, Tarık Sezgin, Tolga Geçim 8, Erten Gazi 8, Sertaç Şanlı 9, Moerman 9, Buğrahan Tuncer 13, Pleiss 8, Anderson 9

TOFAŞ: Omot 7, Berke Büyüktuncel 2, Christon 8, Batın Tuna 12, White 17, Bora Satır 3, Simmons 10, Kilpatrick 9, Muhsin Yaşar 10

1. Periyot: 23-14

Devre: 49-40

3. Periyot: 65-59

Gloria Cup Uluslararası Basketbol Turnuvası'nın son maçında TOFAŞ'ı 84-78 yenen Anadolu Efes, oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanarak organizasyonu şampiyon tamamladı.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda Anadolu Efes ile TOFAŞ takımları bir kez daha karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, rakibini 84-78 mağlup etti.

Yarın tamamlanması planlanan turnuvada, Anadolu Efes-Kızılyıldız maçının iptal edildiği duyuruldu.

Bu kararla sonlanan turnuvada Anadolu Efes, ikinci hazırlık organizasyonunu da şampiyon olarak tamamladı.