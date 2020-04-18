YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.04.2020 09:57 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi tarafından üretilen glütensiz ekmek ve simitleri Çölyak ve PKU Yaşam Derneği’ne teslim etti.Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam eden Kütahya Belediyesi, glütensiz ekmek ve simit üretimi yapıp Kütahya Çölyak ve PKU Yaşam Derneği’ne destek veriyor.Kütahya Belediyesi yemekhanesinde hazırlanan glütensiz besinler, Çölyak rahatsızlığı olan vatandaşlara ulaştırılması için Belediye Başkanı Prof.

Glütensiz ekmek ve simit

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi tarafından üretilen glütensiz ekmek ve simitleri Çölyak ve PKU Yaşam Derneği’ne teslim etti.
Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam eden Kütahya Belediyesi, glütensiz ekmek ve simit üretimi yapıp Kütahya Çölyak ve PKU Yaşam Derneği’ne destek veriyor.
Kütahya Belediyesi yemekhanesinde hazırlanan glütensiz besinler, Çölyak rahatsızlığı olan vatandaşlara ulaştırılması için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nuray Sayıner’e teslim etti.
Sayınar, Başkan Işık’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.

Glütensiz ekmek ve simit

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Haliliye tedbiri elden bırakmıyor

Haliliye tedbiri elden bırakmıyor

Mersin Şehir Hastanesine çıkan tüm güzergahlar dezenfekte edildi

Mersin Şehir Hastanesine çıkan tüm güzergahlar dezenfekte edildi

Başkentte silahlı yaralama

Başkentte silahlı yaralama

Kütahya Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:12
Öğle
13:04
İkindi
16:48
Akşam
19:47
Yatsı
21:11

Kütahya Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Kütahya Eczanesi
Merkez
Sezen Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Sağlık Eczanesi
Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Nilgün Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Emet, yaşlılar için seferber

Emet, yaşlılar için seferber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.