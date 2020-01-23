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  4. Kastamonuspor'un 21 yaşındaki yeni başkanı Enes Aygün, tarihe geçti

Kastamonuspor'un 21 yaşındaki yeni başkanı Enes Aygün, tarihe geçti

FUTBOL HABERLERİ  | 23.01.2020 18:50 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'un kulüp başkanlığına, 21 yaşındaki Enes Aygün seçildi.

Kastamonuspor'un 21 yaşındaki yeni başkanı Enes Aygün, tarihe geçti

GMG Kastamonuspor Kulübü yönetiminin olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından eski başkan Erkan Özcan, aday olmayacağını açıkladı. Bunun üzerine seçime tek aday olarak giren Enes Aygün, Kastamonuspor'un yeni başkanı oldu.

Aygün, İsmail Dikmenli Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, başkan olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

"UNUTULMAZ BİR GÜN"

Unutulmaz bir gün yaşadığını kaydeden Aygün, "Bugün hem ben hem de Kastamonuspor için güzel bir gün. Taraftarımızın ve Kastamonuluların desteği ile kulüp başkanı oldum." dedi.

"DÜNYANIN EN GENÇ BAŞKANI OLMAK GÜZEL BİR DUYGU"

Aygün, şehrin desteğini hissettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çok heyecanlıyım. Unutamayacağım, hayatımdan silemeyeceğim bir dönem. Kastamonu sevdalısı olduğum için de ayrıca çok mutluyum. 21 yaşındayım ve dünyanın en genç başkanı olduğum söylendi. Yapılan araştırmalarda da böyle olduğu ortaya çıktı. Bu çok güzel bir duygu. Bu genç yaşta beni bu göreve getiren herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

"BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Şampiyon olacaklarını dile getiren Aygün, "Bu sene şampiyon olacağız. Taraftarımızın desteği ile mutlu sona ulaşacağız. Bu sene tarih yazma senesi, 2020 Kastamonu için unutulmaz bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.

Olağanüstü genel kurula, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, yönetim kurulu üyeleri, taraftarlar ve vatandaşlar katıldı.

(AA)

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