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GMİS Yönetim Kurulu, "Büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 05.07.2020 09:59 | Son Güncelleme

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir açıklama yaparak, Sakarya’nın Hendek ilçesinde kurulu bulunan bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 114 kişinin yaralandığını hatırlatarak “Çok daha büyük bir facianın eşiğinden dönülmüştür” dedi.Yeşil ‘in açıklaması şöyle;“Sakarya’nın Hendek ilçesinde, bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 114 yaralının ve aranan 3 kayıp kişinin olduğunu büyük bir üzüntü ile takip ediyoruz.

GMİS Yönetim Kurulu, "Büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir açıklama yaparak, Sakarya’nın Hendek ilçesinde kurulu bulunan bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 114 kişinin yaralandığını hatırlatarak “Çok daha büyük bir facianın eşiğinden dönülmüştür” dedi.
Yeşil ‘in açıklaması şöyle;
“Sakarya’nın Hendek ilçesinde, bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 114 yaralının ve aranan 3 kayıp kişinin olduğunu büyük bir üzüntü ile takip ediyoruz. Patlamanın büyüklüğü ve çalışanların sayısı dikkate alındığında çok daha büyük bir facianın eşiğinden dönülmüştür. İş kazalarının bir daha yaşanmaması, örgütlü çalışma düzeni içinde, kazalardan dersler çıkararak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması en büyük dileğimiz ve talebimizdir. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

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