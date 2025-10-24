SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi

Go Ahead Eagles'tan tarihi zafer! Aston Villa devrildi, Nauber şoku yaşandı!

Go Ahead Eagles, Avrupa Ligi'nde Aston Villa'yı 2-1 yenerek tarih yazdı. Mathis Suray ve Mats Deijl'in golleri galibiyeti getirirken, Gerrit Nauber'in ciddi sakatlığı zafer sevincini gölgeledi. Kulübün bütçesi ve piyasa değeri Aston Villa'nın çok altında olmasına rağmen, sahada gösterilen mücadele takdire şayandı.

Go Ahead Eagles'tan tarihi zafer! Aston Villa devrildi, Nauber şoku yaşandı!
Burak Kavuncu

Deventer ekibi, Avrupa Ligi'nde Premier Lig devi Aston Villa'yı sürpriz bir skorla mağlup ederken, defans oyuncusu Gerrit Nauber'in sakatlığı moralleri bozdu.

Go Ahead Eagles, Avrupa Ligi'nde Aston Villa'yı konuk ettiği maçta futbol dünyasına adeta bir ders verdi. Kısıtlı imkanlarına rağmen, Hollanda ekibi, Premier Lig'in güçlü temsilcisi Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Maçın kahramanları Mathis Suray ve Mats Deijl attıkları gollerle Deventer şehrini sevince boğdu. Ancak, bu tarihi gecede yaşanan bir talihsizlik, Go Ahead Eagles camiasının sevincini yarım bıraktı.

Go Ahead Eagles tan tarihi zafer! Aston Villa devrildi, Nauber şoku yaşandı! 1

Maçın henüz başlarında, tecrübeli defans oyuncusu Gerrit Nauber, rakibi Amadou Onana'yı durdurmaya çalışırken talihsiz bir sakatlık geçirdi. Ziggo Sport yorumcusu Ragnar Niemeijer'in iddiasına göre, Nauber'in bacağında kırık tespit edildi. Oyuncunun durumu henüz resmi olarak açıklanmasa da, eğer iddialar doğruysa Nauber'in uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Nauber'in sakatlığına rağmen Go Ahead Eagles, sahada müthiş bir mücadele örneği sergiledi.

Go Ahead Eagles tan tarihi zafer! Aston Villa devrildi, Nauber şoku yaşandı! 2

Melvin Boel'in öğrencileri, Aston Villa karşısında adeta bir tarih yazdı. Go Ahead Eagles'ın 31.1 milyon Euro'luk piyasa değeri, Aston Villa'nın 546 milyon Euro'luk değerinin çok gerisinde kalarak dikkat çekti. Maça hızlı başlayan Go Ahead Eagles, ilk tehlikeyi Gerrit Nauber ile yarattı. Ancak, Aston Villa, Evann Guessand'ın golüyle öne geçmeyi başardı. Bu gole rağmen pes etmeyen ev sahibi ekip, Mathis Suray ve Mats Deijl'in golleriyle skoru lehine çevirmeyi başardı. Kalan dakikalarda da üstün bir oyun sergileyen Go Ahead Eagles, sahadan galibiyetle ayrılarak tarihi bir başarıya imza attı.

Go Ahead Eagles'ın Aston Villa karşısındaki zaferi, futbolun sadece parayla kazanılmadığının en güzel kanıtı oldu. Kısıtlı imkanlara rağmen, inanç ve mücadele ile nelerin başarılabileceğini tüm dünyaya gösterdiler. Ancak, Gerrit Nauber'in sakatlığı, bu tarihi zaferin sevincini gölgeledi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan sponsorluk duyurusu! Dev gelir...Galatasaray'dan sponsorluk duyurusu! Dev gelir...
Rıdvan Dilmen'den hakeme sert tepki! ''Son maçı da olur'' Rıdvan Dilmen'den hakeme sert tepki! ''Son maçı da olur''
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Hollanda Aston Villa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.