Go Ahead Eagles'tan tarihi zafer! Aston Villa devrildi, Nauber şoku yaşandı!

Deventer ekibi, Avrupa Ligi'nde Premier Lig devi Aston Villa'yı sürpriz bir skorla mağlup ederken, defans oyuncusu Gerrit Nauber'in sakatlığı moralleri bozdu.

Go Ahead Eagles, Avrupa Ligi'nde Aston Villa'yı konuk ettiği maçta futbol dünyasına adeta bir ders verdi. Kısıtlı imkanlarına rağmen, Hollanda ekibi, Premier Lig'in güçlü temsilcisi Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Maçın kahramanları Mathis Suray ve Mats Deijl attıkları gollerle Deventer şehrini sevince boğdu. Ancak, bu tarihi gecede yaşanan bir talihsizlik, Go Ahead Eagles camiasının sevincini yarım bıraktı.

Maçın henüz başlarında, tecrübeli defans oyuncusu Gerrit Nauber, rakibi Amadou Onana'yı durdurmaya çalışırken talihsiz bir sakatlık geçirdi. Ziggo Sport yorumcusu Ragnar Niemeijer'in iddiasına göre, Nauber'in bacağında kırık tespit edildi. Oyuncunun durumu henüz resmi olarak açıklanmasa da, eğer iddialar doğruysa Nauber'in uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Nauber'in sakatlığına rağmen Go Ahead Eagles, sahada müthiş bir mücadele örneği sergiledi.

Melvin Boel'in öğrencileri, Aston Villa karşısında adeta bir tarih yazdı. Go Ahead Eagles'ın 31.1 milyon Euro'luk piyasa değeri, Aston Villa'nın 546 milyon Euro'luk değerinin çok gerisinde kalarak dikkat çekti. Maça hızlı başlayan Go Ahead Eagles, ilk tehlikeyi Gerrit Nauber ile yarattı. Ancak, Aston Villa, Evann Guessand'ın golüyle öne geçmeyi başardı. Bu gole rağmen pes etmeyen ev sahibi ekip, Mathis Suray ve Mats Deijl'in golleriyle skoru lehine çevirmeyi başardı. Kalan dakikalarda da üstün bir oyun sergileyen Go Ahead Eagles, sahadan galibiyetle ayrılarak tarihi bir başarıya imza attı.

Go Ahead Eagles'ın Aston Villa karşısındaki zaferi, futbolun sadece parayla kazanılmadığının en güzel kanıtı oldu. Kısıtlı imkanlara rağmen, inanç ve mücadele ile nelerin başarılabileceğini tüm dünyaya gösterdiler. Ancak, Gerrit Nauber'in sakatlığı, bu tarihi zaferin sevincini gölgeledi.