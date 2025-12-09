SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Monaco'da stadyuma girmek isteyen Galatasaray taraftarlarından çarpıcı hareket!

İçerik devam ediyor
Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi'nin 6.haftasında II. Louis Stadyumu'nda Monaco ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'da hazırlıklar tamamlanırken, deplasman tribününü dolduracak olan sarı-kırmızılı taraftarlardan maça giriş için ilginç bir yöntem belirlediği ortaya çıktı. | Galatasaray haberleri

Temsilcimiz Galatasaray bu akşam deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Bu önemli maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımda tek hedef 3 puan. Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarların Avrupa'nın her stadını "Ali Sami Yen"e çevirmesinden çekinen Fransızlar, çözümü Türk taraftarları stada sokmamakta bulmuştu. Bu uygulamaya karşı gelen Cimbomlu taraftarlar bakın nasıl çözüm buldular. İşte detaylar...

GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN MONACO MAÇINA GİREBİLMEK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM!

Monaco da stadyuma girmek isteyen Galatasaray taraftarlarından çarpıcı hareket! 1

Sahaya girebilmek için kafalarına Monaco şapkası takan 2 Galatasaray taraftarı Mynet editörü Berker İşleyen'in sorularını yanıtladı. Taraftarlar ''sahaya girebilmek için Monaco şapkası taktık. Fransız taraftarlarının yanına gireceğiz sonra da Galatasaray formamızla maçı seyredeğiz'' dedi.

MONACO'DAN SKANDAL HAREKET GELMİŞTİ

Monaco da stadyuma girmek isteyen Galatasaray taraftarlarından çarpıcı hareket! 2

Monaco yönetimi, maç biletlerini satın alan ancak Fransa veya Monaco pasaportu taşımayan futbolseverlerin biletlerini gerekçe göstermeksizin iptal etmeye başlaması sebebiyle geçtiğimiz günlerde ortalık karışmıştı. Monaco yönetiminin maç gününe kısa bir süre kala başlattığı bu operasyon, Galatasaray taraftarlarını sadece manevi olarak değil, maddi olarak da büyük zarara uğratırken, taraftarlar kendilerince böyle bir yöntem belirleyerek maça girmeye çalışacak.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
23:00
Monaco Monaco
-
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kupada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı!Kupada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı!
WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı! Mert Hakan'ın yazışmaları dosyadaWhatsApp konuşmaları ortaya çıktı! Mert Hakan'ın yazışmaları dosyada
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray monaco şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

Cumayı işaret etti! İddialı asgari ücret çıkışı

Cumayı işaret etti! İddialı asgari ücret çıkışı

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.