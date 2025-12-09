Monaco'da stadyuma girmek isteyen Galatasaray taraftarlarından çarpıcı hareket!

Temsilcimiz Galatasaray bu akşam deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Bu önemli maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımda tek hedef 3 puan. Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarların Avrupa'nın her stadını "Ali Sami Yen"e çevirmesinden çekinen Fransızlar, çözümü Türk taraftarları stada sokmamakta bulmuştu. Bu uygulamaya karşı gelen Cimbomlu taraftarlar bakın nasıl çözüm buldular. İşte detaylar...

GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN MONACO MAÇINA GİREBİLMEK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM!

Sahaya girebilmek için kafalarına Monaco şapkası takan 2 Galatasaray taraftarı Mynet editörü Berker İşleyen'in sorularını yanıtladı. Taraftarlar ''sahaya girebilmek için Monaco şapkası taktık. Fransız taraftarlarının yanına gireceğiz sonra da Galatasaray formamızla maçı seyredeğiz'' dedi.

MONACO'DAN SKANDAL HAREKET GELMİŞTİ

Monaco yönetimi, maç biletlerini satın alan ancak Fransa veya Monaco pasaportu taşımayan futbolseverlerin biletlerini gerekçe göstermeksizin iptal etmeye başlaması sebebiyle geçtiğimiz günlerde ortalık karışmıştı. Monaco yönetiminin maç gününe kısa bir süre kala başlattığı bu operasyon, Galatasaray taraftarlarını sadece manevi olarak değil, maddi olarak da büyük zarara uğratırken, taraftarlar kendilerince böyle bir yöntem belirleyerek maça girmeye çalışacak.