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Göbede nasıl yapılır? Göbede malzemeleri neler?

22.10.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göbede, Karaman yöresine ait yemeklerden biridir. Yöresel lezzet göbede 2 adet tavuk but, 1 kg un ve 2 adet rendelenmiş domatesten hazırlanıyor. Göbede hazırlamak için ilk yapmak gereken şey, tavukları tencerede haşlayıp üzerine tuz eklemek ve soğumaya bırakmak. İşte göbede tarifi ve malzemeleri...

Göbede nasıl yapılır? Göbede malzemeleri neler?

Göbede iç harcı için 2 adet tavuk but, 1 su bardağı pirinç, 2-3 adet soğan, 2 adet rendelenmiş domates, tuz, karabiber ve ayçiçek yağı gerekiyor. İşte göbede tarifi ve malzemeleri...

GÖBEDE MALZEMELERİ NELER?

1 yemek kaşığı tuz
1,5- 2 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı sirke
1 kg un

İç Harcı İçin:

  • 2 adet tavuk but (bütün tavuk da olabilir)
  • Ayçiçek yağı
  • 1 su bardağı pirinç
  • Karabiber
  • 2-3 adet soğan
  • Tuz
  • 2 adet rendelenmiş domates

GÖBEDE NASIL YAPILIR?

Tavukları tencerede haşlayın ve üzerine tuz ekleyerek soğumaya bırakın. Tencereye yapı koyun. Yağı biraz kızartın ve ardından yağda, piyazlık doğradığınız soğanları kavurmaya başlayın. Domatesleri kabuklarını soyarak rendeleyin. Sonrasında soğana ekleyerek kavurmayı sürdürün. Tavuklar soğuyunca didikleyin. Didiklenen tavukları ve yıkanan pirinci domatese ve soğana ekleyin. Üzerine de tavuğun haşlama suyundan bir bardak ilave edin. Karabiber ve tuzu da koyup suyunu tam çekmeden altını kapatın. Böylelikle iç harcı hazır olacak. Soğumaya bırakın.

Kulak memesi kıvamından daha sert hamur elde edin. Hazırlanan hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler yapın. Bezeleri onarlı iki guruba ayırın ve 10 dakika dinlendirin. Bezeleri servis tabağı büyüklüğünde açıp aralarına sıvıyağ sürün. 10 tane beze tamamlandığında diğer 10 bezeyi de açın. İlk açtığınız gurubu açma tahtasına alıp hepsini birlikte fırın tepsisi büyüklüğünde açın. Üzerine pişirdiğiniz harcı ilave edin. Diğer 10’arlı grubu da açma tahtasına alıp hepsini beraber fırın tepsisi büyüklüğünde açın. Bu hamuru, üzerine iç harcı koyduğunuz hamurun üzerine kapatın. Kenarlarını da kıvırın. Hamurun üstüne sıvıyağ sürüp kızarana dek 170 derece fırında pişirin. Sıcak servis etmeniz önerilir. Afiyet olsun...


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Karaman
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