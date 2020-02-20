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Göç ve göçmenlik olguları Turgutlu’da anlatıldı

MANİSA HABERLERİ  | 20.02.2020 15:45 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi’nin kültürel etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide Dr.

Turgutlu Belediyesi’nin kültürel etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide Dr. Efdal Sevinçli tarafından, göç ve göçmenlik olguları üzerinden Turgutlu ve aile tarihlerinin önemi aktarıldı. Turgutlu Belediyesi Etkinlik Merkezi’nde gerçekleşen program yoğun ilgi gördü.
Kendisi de aslen Turgutlulu olan Dr. Efdal Sevinçli’nin ‘Bir Mübadil Kenti: Turgutlu ve aile tarihimiz’ başlıklı söyleşisi, Turgutlu Belediyesi Etkinlik Merkezi’nde gerçekleşti. Göç olgusunun ilk çağlardan bu yana insanlık tarihine yön veren en önemli unsurlardan birisi olduğunu vurgulayan Sevinçli, Osmanlı Devleti’nin toprak kayıplarının başlamasıyla birlikte devletin çok farklı yerlerinden göç hareketlerinin başladığını ve Turgutlu’nun o günlerden itibaren göç almaya başladığını ifade etti. Kurtuluş Savaşı sonrasında yaşanan mübadele sürecini de ele alan Sevinçli, göç kavramını kendi ailesinden verdiği örneklerle anlatarak aile tarihlerinin mutlaka yazılması gerektiğini ifade etti. Programın sonunda Turgutlu Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla, Sevinçli’ye teşekkürlerini ileterek günün anısına bir plaket takdim etti.

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