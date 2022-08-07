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Göç yolundaki leylekler Manisa'da görüntülendi

07.08.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göç yolundaki leylekler Manisa'da görüntülendi

MANİSA (AA) - Ağustos ayıyla birlikte göç yolculuğuna başlayan çok sayıda leyleğin Manisa'nın Demirci ilçesinde çatı ve direklere tünemesi güzel görüntüler oluşturdu.

Ege Bölgesi'nde 850 metre rakımıyla çevresindeki yerleşim birimlerine göre yüksek konumda yer alan Demirci ilçesinde dün akşam saatlerinde leylek sürprizi yaşandı.

Göç yolundaki çok sayıda leylek, ilçe merkezine gelerek binaların çatılarına ve direklerin üzerine kondu.

İlçe sakinlerinin cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştığı leyleklerin tünedikleri yerlerde geceyi geçirdikten sonra günün erken saatlerinde ilçeden ayrıldıkları görüldü.

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