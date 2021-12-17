Göçmenler Erzincan'daki "kültür ve eğlence" programında buluştu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, "Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla "Kültürlerin buluşma noktası Türkiye" temasıyla göçmenlere yönelik müzikli eğlence programı düzenlendi.

Valilik koordinesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof.Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar söylenen türküler ve halk oyunları gösterileriyle eğlenceli zaman geçirdi.

Somali, Afganistan ve Kazakistan uyruklu öğrencilerinin dans ve türkü performansının ardından, 7 ülkenin yemekleri misafirlerin beğenisine sunuldu.

Valisi Mehmet Makas, Türk milletinin mazlumlara hizmet eden bir toplum olduğunu belirterek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla yol yürüdüklerini anlattı.

Belediye Başkanı Bekir Aksun ise tarihi süreç içerisinde birçok insanın ve milletin göçe maruz kaldığını hatırlattı.

Türklerin de Orta Asya'dan göç edip geldiğine işaret eden Aksun, "Ben bir Türk milliyetçisi olarak, her milletin ferdine saygı duyup insani değerler üzerinden onları değerlendirip o ahlak temelinde onları misafir edebilme arzusunda olduğumu ifade etmek isterim." dedi.

Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Gözde Özkorul da dünyada yaklaşık 7 kişiden birinin göçmen olduğunu aktardı.

Anadolu'nun asırlardır göçmen yurdu olduğuna işaret eden Özkorul, şunları kaydetti:

"Bu açıdan dünyanın en önemli göç rotalarından biri üzerinde yer alan ülkemiz, tarih boyunca çok büyük göç süreçlerine tanıklık ve ev sahipliği etmiştir. Son yıllarda ülkemizin istikrarı ve coğrafi konumunun yanı sıra bölgesinde yaşanan çatışmalar, ülkemize yönelik göçü teşvik eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın 190’dan fazla ülkesinden 5 milyonu aşkın yabancıyı barındıran bir devlet olarak bu konunun anlamını ve önemine en iyi bilenlerdeniz. Bugün Türkiye, dünyanın en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapmasına rağmen, diğer yerlerde göçmenlere karşı sergilenen çirkinliklerin yaşanmadığı bir ülkedir."

Programa, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, bazı kurum müdürleri ile üniversite öğrencileri katıldı.

