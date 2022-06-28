SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Göğsümüzü kabartacak! Enes Ünal'ı dünya devi istiyor

Göğsümüzü kabartacak! Enes Ünal'ı dünya devi istiyor

28.06.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da Getafe forması giyen Enes Ünal gösterdiği performansla adeta ligi salladı. Attığı gollerle dev kulüplerin radarına giren milli oyuncuyu Juventus istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren İtalyan ekibi Juventus'un golcü futbolcuyla ilgilendiği ve Getafe'den futbolcunun durumu hakkında bilgi aldığı iddia edildi.

Göğsümüzü kabartacak! Enes Ünal'ı dünya devi istiyor
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Geçtiğimiz sezon Getafe forması ile LaLiga'da güzel bir performans sergikeyen Milli futbolcu Enes Ünal, İtalyan devi Juventus'un dikkatini çekti. COPE'de yer alan habere göre Juventus, Getafe'⁬de başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal ile ilgileniyor.

25 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

3357874_810x458

Serbest kalma bedeli 40 milyon Euro olan golcü için Getafe, 25 milyon Euro civarında bir teklif bekliyor. Ancak Juventus, kadosuna yedek golcü olarak katmak istediği Enes Ünal için bu miktarı ödemeye sıcak bakmıyor.

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

1412278

2020 yılında Getafe'ye transfer olan Enes Ünal, geçtiğimiz sezon 37 maçta, 16 gol ve 1 asistlik performansa imza atmış ve taraftarlar tarafından Getafe'de yılın futbolcusu seçilmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Neymar'dan ortalığı ayağa kaldıracak transfer!Neymar'dan ortalığı ayağa kaldıracak transfer!
Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldıJorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı
Emre Mor transferinde ortalık karıştı!Emre Mor transferinde ortalık karıştı!
Anahtar Kelimeler:
Juventus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O ilde süresiz olarak yasaklandı! Jandarma nöbete başladı

O ilde süresiz olarak yasaklandı! Jandarma nöbete başladı

Ani bir kararla veda etmişti! Yerine sürpriz bir isim geldi!

Ani bir kararla veda etmişti! Yerine sürpriz bir isim geldi!

Emre Mor transferi bitti! İşte yeni takımı...

Emre Mor transferi bitti! İşte yeni takımı...

Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızı bitiriyor!

Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızı bitiriyor!

Galatasaray transferde çıldırdı! İkisini de alıyor...

Galatasaray transferde çıldırdı! İkisini de alıyor...

Ne yaptın Talisca! Takımını iki kez yaktı...

Ne yaptın Talisca! Takımını iki kez yaktı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Yüzlerce insanı dolandırdı! Herkes onu kanser sanırken o...

Yüzlerce insanı dolandırdı! Herkes onu kanser sanırken o...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.