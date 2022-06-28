Göğsümüzü kabartacak! Enes Ünal'ı dünya devi istiyor

Geçtiğimiz sezon Getafe forması ile LaLiga'da güzel bir performans sergikeyen Milli futbolcu Enes Ünal, İtalyan devi Juventus'un dikkatini çekti. COPE'de yer alan habere göre Juventus, Getafe'⁬de başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal ile ilgileniyor.

25 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Serbest kalma bedeli 40 milyon Euro olan golcü için Getafe, 25 milyon Euro civarında bir teklif bekliyor. Ancak Juventus, kadosuna yedek golcü olarak katmak istediği Enes Ünal için bu miktarı ödemeye sıcak bakmıyor.

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

2020 yılında Getafe'ye transfer olan Enes Ünal, geçtiğimiz sezon 37 maçta, 16 gol ve 1 asistlik performansa imza atmış ve taraftarlar tarafından Getafe'de yılın futbolcusu seçilmişti.



