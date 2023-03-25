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Göğsündeki dövme dikkat çekmişti! Hazal Subaşı’dan dekolteli poz

25.03.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Sıcak Kafa dizisi ile izleyici karşısına çıkan Hazal Subaşı’nın geçtiğimiz günlerde paylaştığı iddialı fotoğraflarında göğsündeki dövme dikkat çekmişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu sere serpe uzanarak poz verdi.

Göğsündeki dövme dikkat çekmişti! Hazal Subaşı’dan dekolteli poz

Adını Sen Koy, Halka, Çukur gibi sevilen dizilerde rol alan Hazal Subaşı iddialı pozları ile gündemde. Göğsünde yazan, 'Doğru kararlar ver mutlu yaşa' dövmesi ile dikkat çeken Subaşı paylaştığı fotoğraflarda güzelliği ile adeta büyüledi.

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27 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğraflarını beğenenler arasında Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, İlayda Alişan, Hafsanur Sancaktutan ve Rabia Soytürk’te yer aldı.

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İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunu olan Subaşı’nın fotoğraflarına takipçileri "Muhteşemsin", "Çok güzelsin", "Aşk Kadın" yorumlarında bulundular.

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1995 İzmir doğumlu olan Hazal Subaşı, Adını Sen Koy dizisi ile ekrana merhaba dedi. Daha sonra Bir Umut Yeter dizisinde rol aldı.

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Halka dizisinde de rol alan Subaşı daha sonra Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli ile oynadı.

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Televizyon ekranlarında en son Kasaba Doktoru'nun kadrosunda bulunan ünlü isim Netflix'in Sıcak Kafa dizisinde Şule karakterine hayat verdi.

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