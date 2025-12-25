Emir Can İğrek'in eski sevgilisi İrem Yalçınkaya'dan göndermeli paylaşım! Ali Cabbar eşliğinde göbek attılar

Bir dönem yaşadıkları ilişkiyle adlarından söz ettiren Emir Can İğrek ve İrem Yalçınkaya, ayrılığın ardından yeniden magazin gündemine oturdu. İrem Yalçınkaya’nın TikTok’ta paylaştığı ve arka fonda Emir Can İğrek’in “Ali Cabbar” şarkısının yer aldığı dans videosu, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Son yılların en çok dinlenen isimlerinden olan Emir Can İğrek, “Nalan” ve “Ali Cabbar” gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden şarkıcı, bir dönem İrem Yalçınkaya ile yaşadığı ilişkiyle de konuşulmuş, ikilinin ayrılığı uzun süre magazin kulislerinde yer almıştı.

OLAYLI YANIT SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

Yalçınkaya’nın paylaşımı özellikle seçilen şarkı nedeniyle dikkat çekerken, asıl gündem videonun altına yapılan yorumlar oldu. Bir kullanıcının “Emir’in popülerliği artınca barışma çabaları” yorumuna İrem Yalçınkaya’nın verdiği “Biz şu an daha ünlüyüz” yanıtı olay yarattı.

“Barışın artık” diyen takipçilere ise Yalçınkaya’nın “Emir Can bundan yeni bir şarkı çıkarır” cevabı sosyal medyada gündem oldu. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim alırken, ikilinin geçmiş ilişkisi yeniden konuşulmaya başlandı.