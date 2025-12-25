İsmail Saymaz iddiası: "Cihanna, Ezgi Fındık’ı Arap şeyhlerine pazarlıyor mu?"

Lüks yaşantısıyla sık sık adından söz ettiren fenomen Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu’ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Ezgi Fındık hakkında İsmail Saymaz bir yazı kaleme aldı.

"Dubai’de olduğu tahmin edilen YouTube fenomeni Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu ve fuhuştan yakalama kararı çıkarıldı" diyen Saymaz yazısında bomba bir iddiada bulundu. İsmail Saymaz'ın "Cihanna, Ezgi Fındık’ı Arap şeyhlerine pazarlıyor mu?" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Fındık’ın adı önceki gün tutuklanan, ‘Cihanna’ lakaplı Cihan Şensözlü’nün ifadesinde geçiyor. Hürriyet yazarı Şensözlü, ifadede E.F. diye kodlanan Fındık’ı ve ünlü kadınları Türkiye’den Dubai’ye götürerek, Arap şeyhlerine pazarlamakla suçlanıyor.

"KİMSEYE ARACILIK ETMEDİM"

Şensözlü, ifadesinde 'Sosyal medya fenomeni E.F. ile Dubai’de bulunmadım. Kesinlikle birlikte gitmişliğim yoktur' diyor. Şensözlü, yurt dışına kadın ünlülerle gitmediğini ileri sürüyor. Kadınların erkeklerle birlikte olmasına aracılık etmekle suçlanan Şensözlü, bu iddiaya şöyle yanıt veriyor:

'Ünlü camiasında kimsenin para, hediye, değerli eşya ve mücevher alarak, erkekle tanışmasına aracılık etmedim. Sosyal medyadan gelen mesajlarda kadınlarla tanıştırmamı isteyen iş adamı olmamıştır. Olmuşsa bile şaka ve geyik amaçlıdır.'"

Soruşturma dosyasında yer alan bir fotoğrafa da değinen Saymaz'ın bahsettiği fotoğrafta etkin pişmanlıkla tahliye edilen Sercan Yaşar da var.

Şimdilerde Sercan Yaşar, Ezgi Fındık ve Cihan Şensözlü aynı dosyada şüpheli.