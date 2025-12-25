MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İsmail Saymaz iddiası: "Cihanna, Ezgi Fındık’ı Arap şeyhlerine pazarlıyor mu?"

Lüks paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen fenomen Ezgi Fındık yakalama kararı çıkarıldı. İsmail Saymaz, Dubai’de olduğu iddia edilen Fındık’ın adının tutuklanan Cihan Şensözlü’nün ifadesinde geçtiğini yazarken, dosyada yer alan bir ifade de dikkat çekti.

İsmail Saymaz iddiası: "Cihanna, Ezgi Fındık’ı Arap şeyhlerine pazarlıyor mu?"

Lüks yaşantısıyla sık sık adından söz ettiren fenomen Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu’ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Ezgi Fındık hakkında İsmail Saymaz bir yazı kaleme aldı.

"Dubai’de olduğu tahmin edilen YouTube fenomeni Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu ve fuhuştan yakalama kararı çıkarıldı" diyen Saymaz yazısında bomba bir iddiada bulundu. İsmail Saymaz'ın "Cihanna, Ezgi Fındık’ı Arap şeyhlerine pazarlıyor mu?" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verildi:

İsmail Saymaz iddiası: "Cihanna, Ezgi Fındık’ı Arap şeyhlerine pazarlıyor mu?" 1

"Fındık’ın adı önceki gün tutuklanan, ‘Cihanna’ lakaplı Cihan Şensözlü’nün ifadesinde geçiyor. Hürriyet yazarı Şensözlü, ifadede E.F. diye kodlanan Fındık’ı ve ünlü kadınları Türkiye’den Dubai’ye götürerek, Arap şeyhlerine pazarlamakla suçlanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Katar'da gözaltına alınmıştı! Cihan Şensözlü kimdir, kaç yaşında? Katar'da gözaltına alınmıştı! Cihan Şensözlü kimdir, kaç yaşında?

"KİMSEYE ARACILIK ETMEDİM"

Şensözlü, ifadesinde 'Sosyal medya fenomeni E.F. ile Dubai’de bulunmadım. Kesinlikle birlikte gitmişliğim yoktur' diyor. Şensözlü, yurt dışına kadın ünlülerle gitmediğini ileri sürüyor. Kadınların erkeklerle birlikte olmasına aracılık etmekle suçlanan Şensözlü, bu iddiaya şöyle yanıt veriyor:

İsmail Saymaz iddiası: "Cihanna, Ezgi Fındık’ı Arap şeyhlerine pazarlıyor mu?" 2

'Ünlü camiasında kimsenin para, hediye, değerli eşya ve mücevher alarak, erkekle tanışmasına aracılık etmedim. Sosyal medyadan gelen mesajlarda kadınlarla tanıştırmamı isteyen iş adamı olmamıştır. Olmuşsa bile şaka ve geyik amaçlıdır.'"

İsmail Saymaz iddiası: "Cihanna, Ezgi Fındık’ı Arap şeyhlerine pazarlıyor mu?" 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Fazla lüks' yaşadığını söylemişti! Eski aşkı bakın kim çıktı 'Fazla lüks' yaşadığını söylemişti! Eski aşkı bakın kim çıktı

Soruşturma dosyasında yer alan bir fotoğrafa da değinen Saymaz'ın bahsettiği fotoğrafta etkin pişmanlıkla tahliye edilen Sercan Yaşar da var.

Şimdilerde Sercan Yaşar, Ezgi Fındık ve Cihan Şensözlü aynı dosyada şüpheli.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İddialı seçim: Ceketin içine hiçbir şey giymediİddialı seçim: Ceketin içine hiçbir şey giymedi
Peaky Blinders hayranlarına müjde! Heyecanlandıran fragmanPeaky Blinders hayranlarına müjde! Heyecanlandıran fragman

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ezgi Fındık İsmail Saymaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.