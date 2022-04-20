Göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kavurmuştu! Ege Kökenli cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi

1993 Kırklareli doğumlu Ege Kökenli 29 yaşındadır. Liseye kadar Kırklareli'de yaşayan Ege Kökenli sonrasında Saint Joseph Fransız Lisesinde eğitim almak için İstanbul’a geldi. Başarılı yapımlarda rol alan oyuncu, sosyal medyanın popüler isimlerinden biri oldu.

EGE KÖKENLİ CESUR POZLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

Sosyal medyada 2,6 milyon takipçisi bulunan Ege Kökenli siyah, detaylı elbisesiyle seksi poz verdi.

Sevilen oyuncunun o pozu beğeni butonunu çökertti.

Göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kavuran Kökenli'ye, "Harikasın tatlım", "Hiçbir şey giymeseydin" gibi yorumlar gelmişti.

Lise döneminde 5 sene boyunca Fransızca tiyatro ekibinde yer alan Kökenli ilk kez, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım projesi ile ekranlara geldi.

Lisans eğitimini ise Haliç Üniversitesinde konservatuvar eğitimi alarak tamamladı.

Kökenli'nin geçtiğimiz yaz peş peşe paylaştığı bikinili pozları nefes kesmişti.





