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Göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kavurmuştu! Ege Kökenli cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi

20.04.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017-2018 yılları arasında ekranlara gelen ve başrollerinde Gökhan Alkan, Öykü Karayel'in yer aldığı Kalp Atışı dizisindeki 'Bahar Tunç' rolü ile tanınan Ege Kökenli'nin sosyal medyada geniş takipçi kitlesi bulunuyor. Göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kavuran Kökenli cesur paylaşımlarına yenisini ekledi.

Göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kavurmuştu! Ege Kökenli cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi

1993 Kırklareli doğumlu Ege Kökenli 29 yaşındadır. Liseye kadar Kırklareli'de yaşayan Ege Kökenli sonrasında Saint Joseph Fransız Lisesinde eğitim almak için İstanbul’a geldi. Başarılı yapımlarda rol alan oyuncu, sosyal medyanın popüler isimlerinden biri oldu.

EGE KÖKENLİ CESUR POZLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

Sosyal medyada 2,6 milyon takipçisi bulunan Ege Kökenli siyah, detaylı elbisesiyle seksi poz verdi.

Göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kavurmuştu! Ege Kökenli cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi

Sevilen oyuncunun o pozu beğeni butonunu çökertti.

Göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kavurmuştu! Ege Kökenli cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi

Göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kavuran Kökenli'ye, "Harikasın tatlım", "Hiçbir şey giymeseydin" gibi yorumlar gelmişti.

Göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kavurmuştu! Ege Kökenli cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi

Lise döneminde 5 sene boyunca Fransızca tiyatro ekibinde yer alan Kökenli ilk kez, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım projesi ile ekranlara geldi.

Göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kavurmuştu! Ege Kökenli cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi

Lisans eğitimini ise Haliç Üniversitesinde konservatuvar eğitimi alarak tamamladı.

Göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kavurmuştu! Ege Kökenli cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi

Kökenli'nin geçtiğimiz yaz peş peşe paylaştığı bikinili pozları nefes kesmişti.

Göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kavurmuştu! Ege Kökenli cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi

Göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kavurmuştu! Ege Kökenli cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi

Göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kavurmuştu! Ege Kökenli cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi

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Anahtar Kelimeler:
Ege Kökenli
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