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  4. Göğüs uçlarına çiçek takmıştı! Kendall Jenner şimdi de bikinili pozuyla olay oldu

Göğüs uçlarına çiçek takmıştı! Kendall Jenner şimdi de bikinili pozuyla olay oldu

06.06.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardashian/Jenner ailesinin genç üyesi Kendall Jenner, son olarak ünlü bir tasarımcıya ait elbiseyi giyerek göğüslerini sergilemişti. Jenner şimdi de kırmızı bikinisiyle verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

Göğüs uçlarına çiçek takmıştı! Kendall Jenner şimdi de bikinili pozuyla olay oldu

Kardashian-Jenner ailesinin 27 yaşındaki üyesi Kendall Jenner, podyumların aranılan isimlerinden ve 'En çok kazanan modeller' listesinde yer alıyor.

Son dönemde kıyafetleriyle adından söz ettiren Jenner, Fransa'da bir yatın güvertesinde verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

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Ünlü isim; David Koma imzalı, göğüs uçlarında çiçekler bulunan, bin 515 dolar (yaklaşık 31 bin 500 TL) değerindeki şeffaf üstlü mini elbisesini, yüksek topuklu ayakkabılarla tamamlayarak verdiği pozlarla gündem olmuştu.

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Kendall Jenner şimdi de kırmızı bikinisiyle verdiği pozlarla adından söz etti. Muhteşem fiziğini yatağa sere serpe uzanarak sergileyen model sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mest etti.

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Kendall Jenner son dönemde sütyensiz tarzı sebebiyle eleştiriyor olsa da model eleştirileri pek de umursamıyor.


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