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Cem Yılmaz, 'Yılın Şarkısı'nı alan Mabel Matiz'i böyle çağırdı! "Nihat Doğan ve..."

06.06.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz ödül töreninde sahneye ödül vermek için çıktı. 'Yılın Şarkısı' ödülünü anons ederken yine espriyi patlatan Yılmaz izleyenleri kahkahaya boğdu. Cem Yılmaz Mabel Matiz'i bakın nasıl sahneye çağırdı.

Cem Yılmaz, 'Yılın Şarkısı'nı alan Mabel Matiz'i böyle çağırdı! "Nihat Doğan ve..."

Mabel Matiz’in Mert Demir’le düet yaptığı “Antidepresan” büyük beğeni toplamış, Nihat Doğan şarkıyı okumak istediğini açıklamıştı. Nihat Doğan'ın şarkıyı söyleme biçimi de uzun süre dalga konusu olmuştu.

Cem Yılmaz ödül töreninde bu gündemi unutmadı ve sahneye çıkıp espriyi patlattı.

Cem Yılmaz, Power Müzik Ödülleri'nde “Yılın Şarkısı”nı anons ederken ödül almaya hak kazanan şarkı 'Antidepresan'ı anons ederken yine kendini tutamadı.

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Ünlü komedyen sahnede ödülü "Nihat Doğan & Mabel Matiz" olarak sununca herkes kahkahaya boğuldu.

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Nihat Doğan Cem Yılmaz istedi

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