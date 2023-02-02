"Göğüsler en iyisidir" diyerek paylaştı! Lottie Moss durmuyor

Son olarak "Çıplak vücut görülmeli ve eğlenilmeli" diyen model Lottie Moss yeni pozlarını paylaştı.

Dünya çapında ünlü Kate Moss'un küçük kız kardeşi model Lottie Moss her hareketiyle olay olmaya devam ediyor. Her sabah seks yapmanın diş fırçalamak kadar normal olduğunu düşünen Lottie Moss, grup seks ve üçlü seks için katı kuralları olduğunu açıklayarak şoke etmişti.

Son olarak da üstsüz pozlarını paylaşan Moss bu sefer de göğüslerini paylaştı.

Üzerine küçük gelen bikinisiyle poz veren model "Göğüsler en iyisidir" dedi.



